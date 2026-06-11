گسترش یک میلیونهکتاری بیابان در اصفهان
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به گسترش یک میلیون هکتاری وسعت مناطق بیابانی در این استان طی دهه اخیر،گفت: تاکنون ۱۴ کانون داخلی فرسایش بادی و تولید گردوغبار شناسایی شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدعلی کاظمی با بیان اینکه یکی از مهمترین پدیدههای تغییر اقلیم، بیابانزایی و تولید گردوغبار است، اظهار کرد: بخشی از وظایف اجرای طرحهای مقابله با این پدیده بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است که این اقدامات با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط در حال انجام است.
وی با اشاره به وضعیت پوشش جنگلی استان اصفهان افزود: این استان با مساحتی بالغ بر ۱۰.۷ میلیون هکتار، تنها حدود ۴۲۰ هزار هکتار جنگل دارد که معادل ۳.۹ درصد مساحت استان است در حالی که میانگین پوشش جنگلی کشور ۱۴.۳ میلیون هکتار و در سطح جهانی چهار میلیارد هکتار است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان وسعت مراتع استان را ۶.۳ میلیون هکتار معادل ۶۰ درصد مساحت استان اعلام کرد و گفت: متأسفانه ۳۰ درصد مساحت استان، یعنی حدود ۳.۲ میلیون هکتار، عرصه بیابانی است؛ رقمی که در سطح کشور ۲۰ درصد و در جهان حدود ۱۰ درصد است.
کاظمی با تشریح توزیع جنگلهای استان ادامه داد: جنگلهای زاگرسی به طور عمده در شهرستانهای سمیرم ۲۵ هزار هکتار و فریدونشهر ۴۰ هزار هکتار قرار دارند.
به گفته وی، جنگلهای غیربیابانی کشت شده در سالهای اخیر نیز ۴۴ هزار و ۷۲۳ هکتار وسعت دارند؛ همچنین جنگلهای دستکاشت استان که از دهه ۴۰ شمسی تاکنون توسعه یافته، به حدود ۳۱۰ هزار و ۵۷۰ هکتار رسیده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: جنگلهای ایرانی-تورانی در شهرستانهای خور، نایین، کوهپایه، اردستان، نطنز، کاشان و برخوار واقع شده و جنگلهای دستکاشت به طور عمده در مناطق بیابانی با گونههای تاغ، گز و اسکنبیل کشت شده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: پیش از این ۱۲ شهرستان بیابانی داشتیم اما متأسفانه به تازگی شهرضا و گلپایگان نیز به جمع شهرستانهای بیابانی اضافه شدند.
وی با اشاره به روند افزایش مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی اظهار کرد: بر اساس مطالعات سال ۱۳۸۹، مساحت این مناطق در استان اصفهان یک میلیون و ۸۸۹ هزار و ۶۴۲ هکتار بود که در مطالعات سال ۱۳۹۸ به ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۴۵۶ هکتار افزایش یافته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: این به معنای رشد تقریباً یک میلیون هکتاری بیابان در اصفهان در طول یک دهه است؛ همچنین کانونهای بحرانی فرسایش بادی نیز از یک میلیون هکتار در سال ۱۳۸۹ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار در سال ۱۳۹۸ رسیده و ۴۱۳ هزار هکتار به آن اضافه شده است.
کاظمی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ کانون داخلی فرسایش بادی و تولید گردوغبار در ۱۳ شهرستان وجود دارد که با اضافه شدن شهرضا و گلپایگان، مساحت این کانونها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسیده و حدود ۱۴ درصد مساحت استان را شامل میشود.
وی خاطرنشان کرد: کانونهای بحرانی استانهای همجوار قم، سمنان، یزد و خراسان جنوبی نیز پتانسیل غبارخیزی دارند که اصفهان را تحت تاثیر می گذارد.
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان افرود: ۱۰۵ هزار هکتار از کانونهای بحرانی فرسایش بادی در مناطق چهارگانه محیط زیستی اصفهان، ۱۱۶ هزار هکتار در اراضی کشاورزی، بایر و رها شده، ۵۷۵ هکتار جادههای خاکی، سه هزار و ۳۴۸ هکتار مسیلهای خشک رودخانهها از جمله زایندهرود و ۲۴ هزار و ۵۵۵ هکتار معادن و دپوی باطله قرار دارد.
کاظمی اضافه کرد: در مجموع یک میلیون و ۲۵۵ هزار و ۷۱۰ هکتار از کانونها در عرصههای تحت حفاظت منابع طبیعی بوده که ۱۷۸ هزار هکتار آن جنگل دستکاشت است.