انتقاد استاندار قزوین از انقلاب سفید در دوره قبل از انقلاب

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در نخستین جلسه شورای عشایری استان قزوین که به همت سعید ابیت مدیر امور عشایری استان برگزار شد، با اشاره به تجارب خود در استان‌های غربی و عشایرنشین کشور بر لزوم تغییر نگاه به جمعیت عشایری و روستایی تأکید کرد و کوچ اجباری این قشر به شهرها را بزرگ‌ترین خطای راهبردی کشور در دهه‌های اخیر دانست.

وی با بیان اینکه نگاه صرفاً تأمین‌محور به عشایر اشتباه است، اظهار داشت: در برخی مناطق که عشایر حضور گسترده‌ای دارند، زندگی با حداقل امکانات جریان دارد، اما مسئله اصلی ارائه خدمات شهری به آن‌ها نیست. مسئله اصلی حفظ حیات مولد این جمعیت است.

استاندار قزوین تأکید کرد که عشایر تولیدکنندگان اصلی شیر، گوشت و پشم هستند و نباید با یکجانشینی اجباری این چرخه تولید را متوقف کرد.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با نقد روند توسعه در دهه 30 (انقلاب سفید) و پس از انقلاب اسلامی گفت: متأسفانه سیاست‌های صنعتی‌سازی و اصلاحات ارضی گذشته، بخش عمده جمعیت روستاهای کشور را به حاشیه شهرها کشاند. امروز با پدیده‌ای مواجهیم که 80 درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند و تنها 20 درصد در روستاها ماندگار شده‌اند.

وی افزود: بزرگترین اشتباه، طرح مسکن مهر در دوره قبل بود. جمعیت مولد روستایی را کندیم و در قالب آپارتمان‌های کوچک در شهرها اسکان دادیم. آن فرد روستایی زمین کشاورزی خود را فروخت، بدهکار شد و امروز نه شغلی دارد، نه زندگی مناسبی. ما با این کار حاشیه‌نشینی را در کلانشهرها گسترش دادیم، به طوری که امروز نزدیک به 30 درصد جمعیت تهران و مشهد حاشیه‌نشین هستند.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: قزوین یک استان صنعتی است، اما از ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و به ویژه تنوع اقوامی بی‌نظیری برخوردار است. کرد، لر، ترک و دیگر اقوام در این استان رنگین‌کمانی از فرهنگ را ساخته‌اند. من دلم می‌خواهد عشایر همین استان نیز حفظ شوند.

وی در خصوص آمار دقیق جامعه عشایری قزوین تصریح کرد: حدود دو هزار خانوار عشایری در استان داریم که برخی آمارها تعداد 418 خانوار را نیز مطرح می‌کنند. ما حداقل باید همین جمعیت باقیمانده را احیا کنیم و نگذاریم جذب شهرها شوند.

نوذری در پایان با اشاره به تراکم جمعیت در مرکز استان هشدار داد و گفت: در حال حاضر 70 درصد جمعیت استان در محدوده مهرگان تا شهر قزوین متمرکز شده‌اند. در حالی که در برخی روستاها مسجد و مدرسه بلااستفاده مانده، در مناطق شهری با کمبود سرانه ورزشی، درمانی و آموزشی مواجهیم. اگر ظرفیت روستاها و ایلات را احیا نکنیم، این بی‌تعادلی اجتماعی ادامه خواهد یافت.

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