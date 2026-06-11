مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان:
نگاه هنرمندان صنایعدستی باید از تولید معیشتی به تولید اقتصادی و تجاری تغییر کند
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد هنرمندان از نگاه معیشتی به نگاه اقتصادی، از برنامههای حمایتی این ادارهکل در سال ۱۴۰۵ از جمله اختصاص ۳۴۲ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت و طراحی جهت راه اندازی صندوق حمایت از صنایعدستی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عادل شهرزاد در نشست راهبردی بررسی ظرفیتها و چالشهای توسعه صنایعدستی که به مناسبت روز جهانی صنایعدستی برگزار شد، با تبریک این روز به فعالان و صنعتگران استان گفت: هدف نهایی تولید هنر، ایجاد بازار فروش و تبدیل هنر به ثروت و اقتصاد پایدار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: از نخستین روزهای مسئولیتم، راهاندازی بازارچههای صنایعدستی یکی از دغدغههای اصلی بوده و معتقدم در این مسیر باید عملگرایی را سرلوحه کار قرار دهیم.
شهرزاد با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: تا زمانی که برای عرضه محصولات صنایعدستی تنها به دنبال غرفههای کوچک باشیم، نمیتوانیم بازار را فتح کنیم. هنرمندان باید بزرگ فکر کنند، اما قدمهای کوچک و استوار بردارند.
او با اشاره به نقش تشکلها در توسعه صنایعدستی تصریح کرد: در این میان، تشکلها و انجمنها حلقه واسط میان حاکمیت و مردم هستند و نقش مهمی در پیشبرد امور دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان ادامه داد: ما بهعنوان بدنه دولت وظیفه تسهیلگری داریم، اما راهاندازی و تقویت تشکلهای صنفی باید از سوی خود هنرمندان دنبال شود.
شهرزاد با اشاره به نبود حلقه واسط میان تولیدکننده و مصرفکننده در زنجیره ارزش صنایعدستی استان افزود: فقدان حلقه واسط تامین کنندگان، از قبیل بازاریابی حرفهای، روانشناسی مصرف کنندگان و شبکه فروش، زنجیره تولید و عرضه را با مشکل مواجه میکند. وقتی از صنایعدستی سخن میگوییم، در واقع از اقتصاد صنایعدستی صحبت میکنیم و برای رفع این چالشها، برنامههای عملیاتی متعددی برای سال ۱۴۰۵ تدوین شده است.
او با تشریح بستههای حمایتی ادارهکل میراث فرهنگی هرمزگان گفت: از محل بند ۷ تبصره ۱۵، بالغ بر ۳۴۲ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت در نظر گرفته شده است که به طرحهای توجیهپذیر و قابل دفاع اختصاص مییابد.
شهرزاد تأکید کرد: هنرمندان و صنعتگران نباید خود را صرفاً وابسته به تسهیلات بانکی بدانند، بلکه باید با نگاه تولید اقتصادی، بازارسازی و شبکهسازی را نیز در دستور کار قرار دهند.
او در ادامه به دیگر اقدامات حمایتی اشاره کرد و افزود: واگذاری دو بیلبورد تبلیغاتی تحت اختیار ادارهکل بهصورت رایگان برای معرفی محصولات هنرمندان انجام میشود. همچنین ابلاغ مصوبه خرید محصولات صنایعدستی بهعنوان هدیه تشریفاتی توسط صنایع و شرکتهای بزرگ استان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان همچنین از پیگیری بیمه هنرمندان، صدور مجوز مراکز چندرشتهای، اعطای بورسیه صنایعدستی و صدور بنهای خرید بهعنوان دیگر برنامههای حمایتی این ادارهکل یاد کردکه در حال پیگیری است و لازمه آن همکاری و همفکری خود هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی است.
طراحی نخستین صندوق حمایت از صنایعدستی
شهرزاد از تهیه طرح اولیه صندوق حمایت از صنایعدستی و ارائه آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر داد و گفت: ایده این صندوق تا دو سه ماه آینده نهایی میشود و در صورت تأیید، هرمزگان میتواند نخستین استان کشور باشد که این رویکرد را پیادهسازی میکند.
او افزود: کارکرد این صندوق صرفاً پرداخت تسهیلات بانکی نیست، بلکه قرار است بهعنوان یک چتر حمایتی همهجانبه برای هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی عمل کند.
پیوند صنایعدستی با گردشگری و بازارهای صادراتی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به ماهیت گردشگری استان گفت: بخش قابل توجهی از گردشگران هرمزگان، گردشگران هیجانی و کولهپشتی هستند و باید میان گردشگری و صنایعدستی پیوند جدیتری ایجاد شود.
او افزود: بر همین اساس، رویدادها و جشنوارههای گردشگری استان بهصورت تلفیقی برگزار خواهد شد و بازارچهها و غرفههای صنایعدستی در حاشیه این جشنوارهها فعال میشوند.
شهرزاد همچنین با اشاره به برنامههای فرامرزی ادارهکل میراث فرهنگی هرمزگان خاطرنشان کرد: طرح همکاری مشترک با سایر استانها و همچنین عرضه محصولات صنایعدستی به کشورهای هدف صادراتی در دست بررسی و شناسایی است.
او در پایان ضمن تشکر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و همکاری که این اتاق تاکنون داشته اشاره کرد: در حال برنامه ریزی برای حمایت از پژوهشها، تالیفات هنرمندان در حوزه صنایع دستی هستیم.