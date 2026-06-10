آموزش تخصصی در حوزه صنایع دستی شرط بهرهمندی از خدمات دولتی شد/ یزد رتبه در پرداخت تسهیلات صنایعدستی
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی استان یزد با تأکید بر لزوم حرفهایسازی حوزه صنایعدستی، از الزام شرکت در دورههای آموزشی برای هنرمندان خبر داد و گفت:این استان با پرداخت بیش از ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات، رتبه نخست کشور را در حمایت از فعالان این بخش کسب کرده است.
به گزارش ایلنا از یزد، سید مجید عربی، پیش از ظهر امروز در جمع برخی اصحاب رسانه استان به مناسبت روز ملی صنایعدستی، با اشاره به دستاوردهای سال گذشته در حوزه ثبت ملی و جهانی، اظهار کرد: سال گذشته برای صنایعدستی یزد سالی پربار بود که طی آن یزد به عنوان «شهر جهانی زیورآلات سنتی»، بفروئیه میبد به عنوان «شهر ملی موتابی» و اردکان به عنوان «شهر نساجی( کاربافی)» موفق به دریافت گواهی ثبت شدند.
وی با اشاره به رویکرد جدید این معاونت در سال جاری، بر ضرورت توانمندسازی هنرمندان تأکید کرد و افزود: از این پس ارائه آموزشهای تخصصی و ارتقای مهارتهای هنرمندان، شرط اصلی و الزامی برای بهرهمندی از خدمات دولتی و حمایتهای این حوزه خواهد بود و این آموزشها امسال علاوه بر دورههای حضوری، در بستر فضای مجازی نیز دنبال میشود.
عربی در تشریح عملکرد آموزشی سال گذشته گفت: بالغ بر دو هزار نفر از شاغلان صنایعدستی و سه هزار نفر در بخش عمومی و مددجویان زندانها تحت آموزش قرار گرفتند و همچنین پس از جهانی شدن یزد در رشته زیورآلات، دو دوره تخصصی با حضور کارشناسان شورای جهانی صنایعدستی (WCC) برای ۴۵۰ هنرمند این رشته برگزار شد.
معاون صنایعدستی یزد از جایگاه برتر استان در حمایتهای مالی خبر داد و تصریح کرد: استان یزد با پرداخت ۷۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۲۶۶ متقاضی در سال اعتباری جاری، رتبه اول کشور را در بخش پرداخت تسهیلات صنایعدستی به خود اختصاص داده است که نشاندهنده اهتمام دولت به تقویت بنیه مالی هنرمندان است.
این مقام مسئول با اشاره به تغییر در زمانبندی رویدادهای نمایشگاهی استان، اعلام کرد: نمایشگاه سراسری صنایعدستی یزد که هر ساله در اردیبهشتماه برگزار میشد، به دلیل شرایط خاص کشور به مهرماه سال جاری موکول شده است.