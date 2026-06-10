به گزارش ایلنا، رضا البرزی همزمان با ۲۰ خردادماه، روز ملی فرش و صنایع‌دستی، از تولید ۳۲۰۰ متر مربع فرش و گلیم دست‌باف توسط مددجویان تحت حمایت در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

رضا البرزی با تبریک روز ملی فرش و صنایع‌دستی، اظهار کرد: توسعه مشاغل خانگی و صنایع‌دستی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد در حوزه توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت است و در این راستا ظرفیت‌های بومی و هنری مددجویان به‌صورت ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۷۵۰ طرح فعال در حوزه فرش، گلیم و صنایع‌دستی تحت نظارت و حمایت کمیته امداد استان البرز قرار دارد که از این تعداد، ۱۸۵۰ طرح در زمینه فرش و گلیم و ۹۰۰ طرح در حوزه صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ در این بخش تصریح کرد: مددجویان هنرمند استان طی سال گذشته موفق به تولید ۱۶۸۰ تخته فرش و گلیم دست‌باف به متراژ حدود ۳۲۰۰ متر مربع شدند که ارزش این تولیدات بیش از ۱۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

البرزی با تأکید بر نقش فرش و صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: کمیته امداد با ارائه آموزش‌های مهارتی، پرداخت تسهیلات اشتغال، تأمین مواد اولیه و حمایت در زمینه بازاریابی و فروش محصولات، زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی مددجویان را فراهم کرده است.

وی افزود: فرش و صنایع‌دستی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت، نقش مهمی در حفظ و ترویج فرهنگ و هنر اصیل ایرانی دارد و می‌تواند زمینه حضور تولیدات مددجویان در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز در پایان گفت: تولیدات فرش و گلیم مددجویان تحت حمایت این نهاد در قالب برند «احسان» عرضه می‌شود و حمایت از این محصولات، گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های نیازمند و توسعه اشتغال پایدار خواهد بود.

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