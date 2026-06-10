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مدیرکل بحران استانداری بوشهر خبر داد؛

آتش‌سوزی در شهرک پردیس شهر جم بر اثر گرما

آتش‌سوزی در شهرک پردیس شهر جم بر اثر گرما
کد خبر : 1797151
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: بر اثر گرمای هوا قطعه زمینی در شهرک پردیس شهر جم دچار آتش‌سوزی شد. با همکاری آتش‌نشانی شهرک پردیس و توحید و همچنین نیروهای آتش‌نشانی شهرداری جم و سایر دستگاه‌های اجرایی این آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطفا شد.

به گزارش ایلنا، کوروش دهقانی به تلفات و خسارات جانی این حادثه آتش‌سوزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: بر اساس گزارش‌های دریافت شده این حادثه هیچ گونه تلفات و خسارات جانی در پی نداشته است. علل اصلی این حادثه علوفه‌های خشک شده، گرمای هوا و خطای انسانی هستتد.

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