به گزارش ایلنا، کوروش دهقانی به تلفات و خسارات جانی این حادثه آتش‌سوزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: بر اساس گزارش‌های دریافت شده این حادثه هیچ گونه تلفات و خسارات جانی در پی نداشته است. علل اصلی این حادثه علوفه‌های خشک شده، گرمای هوا و خطای انسانی هستتد.

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