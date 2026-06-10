مدیرصندوق بازنشستگی کشور خبر داد:
پرداخت هزاران فقره وام و خدمات رفاهی به بازنشستگان البرزی
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری از اجرای گسترده برنامههای حمایتی برای بازنشستگان استان خبر داد و گفت: هزاران نفر از بازنشستگان البرزی طی سال گذشته از تسهیلات مالی، خدمات درمانی و طرحهای رفاهی صندوق بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، راضیه عرفانی در مراسم تجلیل از بازنشستگان ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز اظهار کرد: ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان و کاهش دغدغههای معیشتی آنان از مهمترین اولویتهای صندوق بازنشستگی کشوری به شمار میرود و در همین راستا بستههای متنوعی از خدمات حمایتی برای این قشر در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان استان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند، افزود: ارائه خدماتی نظیر بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر، وام ضروری، تسهیلات ازدواج فرزندان و طرحهای خرید اقساطی کالا بهصورت مستمر در دستور کار صندوق قرار دارد.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری البرز با اشاره به پرداخت تسهیلات در سال گذشته گفت: بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نفر از بازنشستگان استان موفق به دریافت وام ضروری شدند و سایر متقاضیان نیز از تسهیلات مرتبط با ازدواج فرزندان و حمایتهای علمی و پژوهشی بهرهمند شدند.
عرفانی توسعه خدمات غیرحضوری را یکی از رویکردهای مهم صندوق دانست و اظهار کرد: بازنشستگان میتوانند بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق سامانههای الکترونیکی دریافت کنند و از مزایای طرحهای رفاهی و تخفیفی بهرهمند شوند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت پاسداشت جایگاه بازنشستگان در جامعه گفت: تجربه و دانش انباشته این قشر، سرمایهای ارزشمند برای کشور است و توجه به مطالبات و نیازهای آنان باید به یک رویکرد دائمی در دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان البرز در ادامه از پوشش بیش از ۴۲ هزار بازنشسته در استان خبر داد و افزود: صندوق بازنشستگی کشوری تلاش دارد با توسعه خدمات رفاهی و حمایتی، زمینه افزایش رضایتمندی و بهبود شرایط زندگی بازنشستگان را فراهم کند.