رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد:
اجرای مقررات فنی، ارتقاء کیفیت و تکمیل زیرساختهای آزمایشگاهی محورهای اصلی حوزه استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت بازنگری استانداردها تأکید کرده و گفت: اجرای مقررات فنی، ارتقاء کیفیت تولید و تکمیل زیرساختهای آزمایشگاهی از محورهای اصلی حوزه استاندارد است. مقررات فنی بر اساس ارزیابی ریسک و تحلیل ویژگیهای هر خدمت تدوین میشود و دستگاههای مسئول موظف هستند تکالیف خود را مشخص کنند. در برنامه جدید، تدوین مقررات فنی هر حوزه به دستگاه مسئول سپرده میشود و سازمان استاندارد نقش نظارتی و حاکمیتی خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، فرزانه انصاری در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی، به موضوع توسعه آزمایشگاههای مرجع اشاره داشته و در این رابطه افزود: توسعه آزمایشگاههای مرجع در سطح استانها از اولویتهای سازمان ملی استاندارد ایران است و بر این اساس راهاندازی آزمایشگاههای جدید باید بر اساس نیازسنجی آزمونهای مورد نیاز کشور و هر استان انجام شود. فهرست آزمونهای اولویتدار در سایت سازمان منتشر شده و استانها باید بر همین اساس، سرمایهگذاران بخش خصوصی را هدایت کنند.
وی ادامه داد: در صورت ایجاد آزمایشگاههای تخصصی متناسب با نیازهای اعلام شده، تأیید صلاحیت آنها با اولویت و در کوتاهترین زمان انجام میشود و این آزمایشگاهها میتوانند بخشی از نیازهای آزمونی کشور را پوشش دهند. بر اساس تفاهمنامه با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آزمونهای این دستگاهها در صورتی پذیرفته میشود که در آزمایشگاههای دارای گواهینامه 17025 انجام شده باشد. بنابراین اتصال سامانههای 2 طرف پیشبینی شده و مشکلات فنی در حال رفع است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به موضوع همکاری با دانشگاهها به خصوص در استانهای مختلف اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این راستا گروه پژوهشی استان مرکزی فعال شده است و بر این اساس 2 آزمایشگاه در حوزه مشتقات نفتی و آبهای غیرآشامیدنی با همکاری پژوهشگاه استاندارد در حال راهاندازی است. این ظرفیت میتواند در تدوین استانداردها، توسعه محصولات دانشبنیان و استفاده از توان علمی دانشگاه اراک و سایر مراکز علمی این استان بکار گرفته شود.
انصاری به تکمیل بانک اطلاعاتی آزمایشگاهها اشاره داشته و تصریح کرد: بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاهی واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی باید تکمیل شود و در صورت تأیید صلاحیت این آزمایشگاهها، نتایج آزمون آنها در سطح ملی و بینالمللی قابل پذیرش خواهد بود. در صورتی که استانها و به ویژه استان مرکزی از این ظرفیتها به درستی استفاده کنند، میتوانند به قطب آزمون و استاندارد در برخی حوزههای تخصصی تبدیل شوند و بخشی از بار آزمون کشور را بر عهده بگیرند.
وی بیان داشت: استان مرکزی به دلیل تنوع صنعتی، حضور صنایع مادر، شرکتهای دانشبنیان و زنجیرههای تولید گسترده، ظرفیت بالایی برای توسعه استانداردهای تخصصی دارد و کیفیت تولید و خدمات به عنوان محور اصلی رقابتپذیری باید بیش از پیش مورد توجه متولیان امر در این استان قرار داشته باشد. بخش مهمی از زنجیره ارزش ملی در این استان شکل گرفته و به همین دلیل، استانداردسازی در این استان باید هدفمند، مبتنی بر نیاز و متکی بر ارتقای بهرهوری و کاهش ضایعات باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: هرچه سطح کیفی کالا و خدمات افزایش یابد، دوبارهکاری، هزینههای پنهان و نارضایتی مصرفکننده کاهش پیدا میکند. همچنین اقدامات استان مرکزی در حوزه نان کامل بسیار ارزنده است. اقدامات انجام شده در این استان در زمینه نان کامل قابل توجه است. در این راستا پیشنهاد میشود استاندارد پخت نان کامل در کمیته ملی بررسی شود و در صورت تأیید، تدوین آن به استان واگذار شود، این موضوع میتواند خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
استان مرکزی در جمع استانهای پیشرو در تنوع فرآوردههای استاندارد اجباری
مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: این استان با وجود اینکه در رتبه یازدهم کشور از نظر تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول استاندارد قرار دارد، اما از نظر تنوع فرآوردههای استاندارد اجباری و حجم تولید، در جمع استانهای پیشرو و رتبههای بالا قرار گرفته است. این استان در بخش مصالح ساختمانی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داد. 1303 واحد تولیدی و صنعتی مشمول استاندارد در استان وجود دارد که از این تعداد 720 واحد فعال و 583 واحد غیرفعال هستند.
محمود نصراللهی افزود: این موضوع نشان میدهد که اگر چه تعداد واحدهای استان مرکزی کمتر است، اما تنوع و حجم تولید فرآوردهها بسیار بالا است. برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان به تنهایی ۱۰ها فرآورده مشمول استاندارد تولید میکنند. همچنین این استان از نظر تنوع تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور رتبه نخست را دارد و این موضوع بار نظارت را برای ادارهکل استاندارد این استان سنگینتر میکند و بر این اساس نیازمند همکاریهای بیشتر دستگاههای اجرایی است.
وی به مبانی قانونی نظارت اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند در زمان صدور مجوز، رعایت استانداردها را الزام کنند، همچنین آییننامه هیئت وزیران در سال 1384 نیز بر این موضوع تأکید دارد. در برخورد با واحدهای فاقد نشان استاندارد، نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط هستیم. قطع خدمات واحدهای تولیدی و صنعتی فاقد استاندارد و جلوگیری از فعالیت آنها باید با هماهنگی کامل انجام شود.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی بر ضرورت ایجاد مزیت رقابتی برای واحدهای دارای استاندارد تأکید کرده و اظهار داشت: واحدهایی که نشان استاندارد دریافت میکنند باید بتوانند محصول خود را با قیمت متفاوت عرضه کنند، اکنون تولیدکنندگان استاندارددار مجبور هستند با واحدهای فاقد استاندارد رقابت کنند و این موضوع بازار را دچار چالش میکند. برخی واحدها در بخشهایی مانند سنگدانهها اساساً امکان دریافت پروانه استاندارد ندارند و باید برای تعیین تکلیف این واحدها تصمیمگیری شود.
نصراللهی تصریح کرد: در بخش صنعت ساختمانی و معدنی، 70 فرآورده مشمول استاندارد اجباری در کشور وجود دارد که از این تعداد، 532 فرآورده در استان مرکزی تولید میشود. در این بخش، 255 واحد تولیدی و صنعتی فعال و 168 واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال وجود دارد. این استان از نظر حجم و تنوع تولید مصالح ساختمانی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است. استان مرکزی در 3 فرآورده مهم شامل عایقهای رطوبتی، بتن آماده و قیر، به عنوان قطب کشور محسوب میشود.