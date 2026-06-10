رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه؛
۳۹ پروژه کشاورزی با سرمایهگذاری ۶۳۴ میلیارد تومانی در استان به بهرهبرداری میرسد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از افتتاح و بهرهبرداری ۳۹ پروژه بخش کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژهها بیش از ۶۳۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده که زمینه اشتغال مستقیم ۵۲۶ نفر را در نقاط مختلف استان فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید کریمی با اشاره به برنامههای هفته جهاد کشاورزی (۲۱ تا ۲۷ خردادماه)، اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۳۹ پروژه در بخشهای مختلف کشاورزی استان به بهرهبرداری خواهد رسید که نقش مهمی در توسعه زیرساختهای تولید، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی استان ایفا میکنند.
وی مجموع سرمایهگذاری انجام شده برای این پروژهها را ۶۳۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۲۶۶ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و ۳۶۸ میلیارد تومان نیز از سوی بخش خصوصی و مجریان طرحها تأمین شده است که نشاندهنده مشارکت قابل توجه سرمایهگذاران در توسعه بخش کشاورزی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه این طرحها در زیربخشهای مختلف کشاورزی اجرا شدهاند، تصریح کرد: پروژههای قابل افتتاح شامل حوزههای صنایع کشاورزی، آب و خاک، باغبانی و گلخانهها، دام و طیور، شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین بخش تعاون روستایی است که هر یک سهم مهمی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار مناطق شهری و روستایی استان دارند.
کریمی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژهها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و دامی، برای ۵۲۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و به طور غیرمستقیم نیز زمینه اشتغال شمار قابل توجهی از فعالان این بخش را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به سهم بالای صنایع کشاورزی در پروژههای امسال گفت: در میان طرحهای آماده افتتاح، بخش صنایع کشاورزی با ۳۹۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری بیشترین حجم اعتبارات را به خود اختصاص داده است. اجرای این طرحها منجر به ایجاد ۱۸۶ فرصت شغلی مستقیم خواهد شد و میتواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش خامفروشی و افزایش درآمد تولیدکنندگان داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین از پیشتازی حوزه آب و خاک از نظر تعداد پروژهها خبر داد و افزود: در این بخش ۱۸ پروژه به بهرهبرداری میرسد که برای ۱۱۷ نفر اشتغال ایجاد کرده است. اجرای این طرحها در شرایط کنونی و با توجه به اهمیت مدیریت منابع آبی، میتواند در ارتقای بهرهوری آب و توسعه کشاورزی پایدار استان تأثیرگذار باشد.
کریمی تأکید کرد: افتتاح این ۳۹ پروژه گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی، افزایش تولید، حمایت از سرمایهگذاری، ارتقای معیشت کشاورزان و بهرهبرداران و رونق اقتصادی مناطق روستایی استان خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتهای دولت، مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرحهای توسعهای، زمینه برای شکوفایی هرچه بیشتر بخش کشاورزی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان کرمانشاه فراهم شود.