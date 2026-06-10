مدیر مؤسسه بیتالاحزان خبرداد:
ثبتنام طرح ملی رحله در ۳۷ مرکز کشور آغاز شد/ به جای ترویج حق، درگیر مقابله با باطل شدهایم
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآنی بیتالاحزان حضرت زهرا (س) با اشاره به جزئیات برگزاری طرح ملی رحله گفت: امسال دوازدهمین دوره این طرح در ۳۷ مرکز و ۱۳ استان کشور برگزار میشود. تاکنون در ۱۱ دوره گذشته، بیش از ۲۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردهاند و بسیاری از آنان موفق به حفظ یک تا چهار جزء قرآن کریم شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا شاهسونی امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد در نشست خبری با تشریح فعالیتها و برنامههای این مجموعه، از آغاز ثبتنام طرحهای تابستانی حفظ قرآن کریم خبر داد و گفت: مؤسسه بیتالاحزان از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون پس از بیش از ۳۰ سال فعالیت جهادی و مستمر، از یک مجموعه شهرستانی به مؤسسهای ملی و بینالمللی تبدیل شده است.
وی افزود: امروز مؤسسه بیتالاحزان با بیش از ۲۰۰ شعبه در نقاط مختلف کشور فعالیت میکند و میتوان گفت تنها مؤسسه قرآنی شهرستانی است که چنین گسترهای از شعب را در سطح کشور در اختیار دارد. فعالیتهای مؤسسه در دو بخش تخصصی و عمومی دنبال میشود.
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآنی بیتالاحزان حضرت زهرا (س) با اشاره به فعالیتهای تخصصی این مجموعه اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای مؤسسه، فعالیت ۱۵ مرکز شبانهروزی حفظ قرآن کریم است که قرآنآموزان به مدت یک سال در این مراکز حضور یافته و ضمن تحصیل، موفق به حفظ کامل قرآن کریم، فراگیری مفاهیم، علوم قرآنی و آداب قرآن میشوند.
شاهسونی ادامه داد: طرح ملی «رحله» نیز از دیگر برنامههای تخصصی مؤسسه است که هر سال در ایام تابستان برگزار میشود. دانشآموزان در طول حدود ۵۰ روز از تیر و مرداد، به صورت شبانهروزی علاوه بر حفظ قرآن، در برنامههای آموزشی، تربیتی، مسابقات، اردوها و کلاسهای معارف، تفسیر و احکام شرکت میکنند.
وی با بیان اینکه طرح حفظ همراه با تحصیل نیز در حدود ۴۰ مرکز کشور اجرا میشود، گفت: دانشآموزان در کنار تحصیل رسمی، به حفظ قرآن کریم میپردازند و طی ۵سال گذشته نتایج بسیار مطلوبی هم از نظر تحصیلی و هم از نظر قرآنی به دست آمده است.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان با اشاره به فعالیتهای آموزشی دیگر این مجموعه تصریح کرد: مؤسسه در حوزه مهدهای قرآن و پیشدبستانی نیز فعالیت گستردهای دارد و سالانه بیش از ۳ هزار کودک، عمدتاً در استان فارس، تحت آموزش قرار میگیرند.
وی افزود: در بخش عمومی نیز شعب روزانه مؤسسه کلاسهای روخوانی، روانخوانی، تجوید، ترجمه و مفاهیم، حفظ موضوعی و آموزشهای مجازی قرآن را برگزار میکنند و امروز با توجه به شرایط کشور، آموزشهای مجازی به یکی از مهمترین ابزارهای ترویج فرهنگ قرآنی تبدیل شده است.
شاهسونی برگزاری جشنوارههای مختلف قرآنی و آیین تجلیل از حافظان کل قرآن کریم را از دیگر برنامههای مؤسسه عنوان کرد و گفت: این جشنواره طی هفت سال گذشته به صورت مستمر برگزار شده است.
وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساختهای قرآنی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ ساختمان قرآنی در نقاط مختلف کشور با مشارکت خیران ساخته، وقف و به فعالیتهای قرآنی اختصاص یافته و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآنی بیتالاحزان با اشاره به آغاز ثبتنام دورههای جدید گفت: هماکنون ثبتنام مراکز شبانهروزی حفظ قرآن و همچنین طرح ملی رحله آغاز شده و انتظار داریم رسانهها با اطلاعرسانی مناسب، خانوادهها را با این ظرفیت ارزشمند آشنا کنند؛ چرا که هدایت حتی یک نوجوان به مسیر قرآن، توفیقی بزرگ و ماندگار است.
شاهسونی افزود: هر خانوادهای در هر نقطه کشور میتواند فرزند ۱۳ تا ۲۲ ساله خود را در نزدیکترین مرکز ثبتنام کند و حدود ۵۰ روز او را برای گذراندن یک دوره تربیتی و قرآنی به مؤسسه بسپارد.
وی درباره هزینه شرکت در این دورهها گفت: متوسط شهریه دو ماهه طرح رحله حدود ۱۰ میلیون تومان است، در حالی که هزینه واقعی اجرای این دورهها چندین برابر این مبلغ است و بخش عمده آن از طریق خیران و حامیان قرآنی تأمین میشود. امسال نیز بنیاد علوی حمایت محدودی از این طرح خواهد داشت.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان با اشاره به زمان برگزاری دورهها اظهار کرد: به دلیل همزمانی با امتحانات دانشآموزان پایه دهم و یازدهم، آغاز دوره با اندکی تأخیر انجام میشود تا تداخلی با برنامه امتحانات نداشته باشد.
شاهسونی همچنین درباره مراکز یکساله حفظ قرآن گفت: دوره تابستانی در واقع مرحله آزمایشی ورود به مراکز شبانهروزی است و افرادی که موفق بهکسب شرایط لازم شوند، از شهریورماه وارد دوره ۱۰ ماهه حفظ کامل قرآن کریم خواهند شد.
وی افزود: آموزشهای مؤسسه صرفاً محدود به حفظ قرآن نیست و قرآنآموزان علاوه بر حفظ، مفاهیم، تفسیر، احکام و مباحث تربیتی را نیز فرا میگیرند.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳ هزار حافظ کل قرآن و بیش از ۷۰ هزار حافظ اجزای قرآن در این مجموعه تربیت شدهاند، گفت: همچنین تاکنون بیش از ۴۰۰ قرآنآموز از ۱۶ کشور جهان در مراکز مؤسسه آموزش دیدهاند و در سال جاری نیز حدود ۵۰ قرآنآموز خارجی در حال آموزش هستند.
وی از امضای تفاهمنامه با جامعهالمصطفی العالمیه خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهمنامه، صدور ویزای آموزشی برای علاقهمندان خارجی تسهیل شده و زمینه حضور بیشتر قرآنآموزان بینالمللی در مؤسسه فراهم خواهد شد.
شاهسونی با اشاره به ظرفیت مراکز شبانهروزی گفت: ظرفیت این مراکز حدود ۴۰۰ نفر است که در سال جاری حدود ۳۵۰ نفر در آنها مشغول حفظ قرآن بودهاند و در شعب روزانه نیز حدود ۳ هزار قرآنآموز آموزش میبینند.
وی درباره اشتغال حافظان قرآن نیز اظهار کرد: فعالیتهای قرآنی علاوه بر آثار فرهنگی، ظرفیت قابل توجهی برای اشتغالزایی دارد. هماکنون بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای تربیتشده این مؤسسه در شعب مختلف بیتالاحزان به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.
شاهسونی افزود: ۱۰ درصد ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به حافظان قرآن اختصاص یافته و این موضوع از سال گذشته اجرایی شده است.
وی ادامه داد: حافظان کل قرآن از تسهیلاتی مانند تخفیف شهریه دانشگاهی برخوردار میشوند و بخش عمده شهریه آنان توسط سازمان اوقاف پرداخت میشود.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان با بیان اینکه حافظان کل قرآن حداقل سه ماه مرخصی تشویقی در دوره سربازی دریافت میکنند، افزود: بیش از ۵۰ درصد حافظان این مؤسسه موفق به دریافت مدرک تخصصی حفظ قرآن شدهاند.
به جای ترویج حق، بیشتر درگیر مقابله با باطل شدهایم
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآنی بیتالاحزان حضرت زهرا (س) در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش قرآن در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: آمادگی داریم ادعای خود را با بررسیهای آماری اثبات کنیم و معتقدیم کمآسیبترین قشر جامعه، فعالان و جامعه قرآنی هستند.
وی اظهار کرد: در یکی از جلسات وزارت کشور نیز این موضوع مطرح شد و اعلام کردم در جامعه اقشار مختلفی همچون بسیجیان، روحانیون، فرهنگیان، نظامیان، کشاورزان، صنعتگران و دیگر گروهها حضور دارند، اما به اعتقاد من کمآسیبترین قشر، جامعه قرآنی است؛ زیرا کسانی که به طور مستمر با قرآن و مفاهیم آن ارتباط دارند، به طور طبیعی این آموزهها در اخلاق، رفتار و کردار آنان اثرگذار خواهد بود.
شاهسونی با اشاره به تجربیات میدانی مؤسسه بیتالاحزان افزود: در برخی مناطق که فعالیتهای قرآنی به صورت گسترده اجرا شده، آثار آن به خوبی قابل مشاهده است. در چنین مناطقی میزان آسیبهای اجتماعی، سرقت و ناهنجاریها به شکل محسوسی کاهش یافته و این موضوع قابلیت بررسی و مستندسازی دارد.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان با اشاره به حوادث سالهای گذشته گفت: در جریان ناآرامیهای سال گذشته، فرماندار استهبان درباره وضعیت این شهرستان سؤال کرد و پاسخ ما این بود که هیچ خسارتی در شهرستان نداشتیم؛ حتی یک سطل زباله نیز به آتش کشیده نشد. این در حالی بود که بسیاری از شهرها با مشکلاتی مواجه بودند. به اعتقاد ما باید بررسی شود که چرا در مناطقی که فعالیتهای قرآنی ریشهدار است، چنین آسیبهایی به حداقل میرسد.
وی با بیان اینکه قرآن میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کند، افزود: نمونههای متعددی از روستاها و شهرهایی وجود دارد که با گسترش فعالیتهای قرآنی، وضعیت اجتماعی آنها بهبود یافته است.
شاهسونی در ادامه با بیان دیدگاه خود درباره سیاستهای فرهنگی کشور گفت: به اعتقاد من، از ابتدای انقلاب در حوزه تربیتی و فرهنگی یک اشتباه راهبردی رخ داده است؛ به جای آنکه اصول دین تقویت شود، تمرکز اصلی بر فروع دین قرار گرفته است، در حالی که بدون تقویت مبانی اعتقادی، تأکید صرف بر اجرای احکام میتواند زمینه دینگریزی را فراهم کند.
وی تصریح کرد: منظور این نیست که نباید به احکام دین توجه شود، اما باید ابتدا خداشناسی، توحید و مبانی اعتقادی در جامعه نهادینه شود و سپس اجرای احکام مورد تأکید قرار گیرد. اگر این مبانی در افراد شکل نگیرد، فشار برای اجرای فروع دین نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآنی بیتالاحزان همچنین با انتقاد از برخی رویکردهای فرهنگی گفت: در بسیاری از برنامههای فرهنگی، بیش از آنکه به ترویج حق پرداخته شود، تمرکز بر مقابله با باطل بوده است، در حالی که قرآن کریم ابتدا بر دعوت به خیر، سپس امر به معروف و در نهایت نهی از منکر تأکید دارد.
وی افزود: اگر زمینههای خیر در جامعه فراهم شود، بسیاری از ناهنجاریها به صورت طبیعی کاهش مییابد. قرآن کریم میفرماید: «قل جاء الحق و زهق الباطل»؛ یعنی با آمدن حق، باطل خود به خود از میان میرود. معتقدم اگر به جای درگیری دائمی با مظاهر باطل، به احیای حق و گسترش فرهنگ قرآن توجه میشد، بسیاری از مشکلات امروز جامعه شکل نمیگرفت.
شاهسونی در پایان تأکید کرد: هرچه مسئولان توجه بیشتری به توسعه فرهنگ قرآنی و تقویت مبانی اعتقادی جامعه داشته باشند، میزان آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت و بیتوجهی به این موضوع، بدون تردید آثار منفی بیشتری برای جامعه به همراه خواهد داشت.