به گزارش خبرنگار ایلنا، پیام رئیسی شهردار هشتگرد با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری، از روند اجرای عملیات جدول‌گذاری، ساماندهی و بهسازی بلوار شهید حججی بازدید میدانی انجام شد و آخرین وضعیت این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیسی افزود: در این بازدید بر تسریع روند اجرایی پروژه، رعایت استانداردهای فنی و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید شد تا این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به درخواست‌ها و نیازهای مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است، گفت: تمامی ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات شهری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رضایتمندی شهروندان به کار گرفته شده و اجرای پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف شهر با جدیت دنبال می‌شود.

شهردار هشتگرد ادامه داد: بهسازی معابر و فضاهای شهری علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، نقش مهمی در بهبود سیمای شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارد و مدیریت شهری تلاش می‌کند با حضور مستمر در محلات، روند رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردمی را تسریع کند.

رئیسی همچنین از اجرای عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت حدفاصل میدان جهاد تا میدان امام حسین(ع) خبر داد و گفت: این پروژه با هدف رفع نواقص موجود، افزایش ایمنی تردد خودروها و بهبود وضعیت معابر شهری اجرا شده است.

وی افزود: روند بهسازی سایر معابر شهر نیز بر اساس نیازسنجی‌های انجام‌شده و درخواست‌های مردمی ادامه خواهد داشت و مدیریت شهری با رصد مستمر مشکلات، برنامه‌ریزی لازم برای ارتقای زیرساخت‌های شهری را دنبال می‌کند.

شهردار هشتگرد در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای روکش آسفالت خیابان راه‌آهن امین غربی اشاره کرد و گفت: این پروژه در راستای روان‌سازی ترافیک، تسهیل عبور و مرور و افزایش رفاه شهروندان توسط حوزه عمرانی شهرداری در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: اجرای روکش آسفالت و بهسازی معابر اصلی و فرعی شهر بر اساس بازدیدهای میدانی و نیازسنجی‌های انجام‌شده در دستور کار قرار دارد و شهرداری هشتگرد تلاش می‌کند با تداوم این اقدامات، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان بردارد.

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