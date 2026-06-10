سرریز شدن آب ۲۹ سد در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یوسف غفارزاده اظهار کرد: در مجموع ۴۵ درصد سدهای استان آذربایجان شرقی لبریز شده‌اند و میانگین پرشدگی مخازن سدهای استان در حال حاضر به ۷۵ درصد رسیده است.

وی افزود: سدهای نهند، ارس، علویان مراغه، زنوز مرند، قلعه‌چای عجب‌شیر و کلقان بستان‌آباد از جمله سدهای بزرگ سرریز شده هستند. همچنین در میان سدهای کوچک نیز سدهای امند شبستر، اردلان سراب، صومعه‌علیا میانه، جهندیز میانه، آونلیق میانه و جوقان بستان‌آباد تاکنون سرریز شده‌اند.

غفارزاده ادامه داد: امسال میزان آب ورودی به سدهای بزرگ آذربایجان شرقی به ۶۶۴ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با ۲۷۲ میلیون مترمکعب ورودی سال گذشته، بیش از ۲.۴ برابر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: برخی سدهای بزرگ استان نیز افزایش قابل توجهی در حجم ذخیره آب داشته‌اند، به‌طوری که سد نهند با ۱۰۰ درصد پرشدگی، رشد ۹۸ درصدی نسبت به سال گذشته و ۲۶ درصد افزایش نسبت به متوسط ۱۰ ساله را ثبت کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی افزود: سد خداآفرین نیز حدود هشت درصد افزایش نسبت به سال گذشته و ۱۶۱ درصد افزایش نسبت به متوسط ۱۰ ساله را نشان می‌دهد.

غفارزاده یادآور شد: سد ستارخان نیز حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته و هفت درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله افزایش داشته است.

وی همچنین گفت: اکنون حجم مخزن سد بوکان به ۷۱۸ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۷ درصد افزایش یافته است.

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