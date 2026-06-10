مدیرکل آموزش و پرورش لرستان؛
۶۰ هزار دانشآموز در ۷۸۲ مدرسه غیردولتی استان تحصیل میکنند
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۶۰ هزار دانشآموز در ۷۸۲ مدرسه غیردولتی استان تحصیل میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عیسی سهرابی امروز چهارشنبه در جلسه شورای نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی استان با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر و اثربخش بر عملکرد مدارس غیردولتی اظهار داشت: نظارت بر این مدارس باید همانند سایر آموزشگاههای استان با دقت، جدیت و بر اساس شاخصهای آموزشی و تربیتی انجام و زمینه ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت اجرای برنامههای حمایت تحصیلی افزود: برنامه جبران افت تحصیلی در مدارس غیردولتی دورههای متوسطه اول و دوم همچنین طرح «حامی» دوره ابتدایی باید با جدیت اجرا شود تا دانشآموزان از فرصتهای آموزشی برابر و موثر بهرهمند شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: تحصیل ۶۰ هزار دانشآموز در مراکز غیردولتی استان، یک ظرفیت بزرگ آموزشی و نیازمند برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و توجه ویژه به کیفیتبخشی فرآیندهای آموزشی و پرورشی است.
سهرابی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش حضوری در فرآیند یادگیری عنوان کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است آموزش مجازی هرگز نمیتواند جایگزین کامل آموزش حضوری شود بنابراین لازم است سطح آموزش و کیفیت یادگیری در مدارس غیردولتی، با برنامهریزی علمی و هدفمند ارتقا یابد.