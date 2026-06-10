بازگشت ۱۱۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل در فارس

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در نشست با نمایندگان دستگاه های ۱۷ گانه عضو ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان که به اختصار«نماد» نامیده می شود، اظهار کرد: در شرایط جنگی کشور، علی رغم غیرحضوری شدن مدارس برنامه های ما در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان استان از طریق فضای مجازی استمرار پیدا کرد و برنامه های متنوعی در این راستا انجام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: بخشی از عوامل آسیب ها در حیطه خانواده هاست و در حوزه عملکردی آموزش و پرورش قرار ندارد بنابراین نمی شود انتظار داشتند تنها آموزش و پرورش از آسیب ها پیشگیری کند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس، خاطرنشان کرد: طرح «قاضی در مدرسه» را در ۲۲۶ مدرسه استان اجرایی کردیم همچنین با تلاش های صورت گرفته تعداد ۱۱۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگرداندیم.

وی اضافه کرد: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی، رقابت های بین دانش آموزان تحت عنوان «بازی های فکری» را که از سال ها پیش و با خلاقیت در سطح استان اجرا می کردیم امسال به کل کشور تعمیم داده شده و ما میزبان بیش از ۱۱ هزار دانش آموز از سراسر کشور در این بازی ها بودیم.

کلاری اذعان کرد: انجام بازی های فکری به کاهش نسبی آسیب های اجتماعی کمک می کند و در این زمینه بسیار موثر است در این مسابقات ، دانش آموز با پدر و مادر و حتی پدر بزرگ می تواند بازی های فکری را انجام دهد و این موضوع به کاهش فاصله نسلی نیز کمک می کند.

وی اضافه کرد: تشکل ها را مهمترین ابزار و راهکار تربیتی می دانیم لذا تلاش داریم دانش آموزی نباشد که حداقل عضو یک تشکل نباشد چرا که دانش آموزی که عضوی از تشکل ها باشد اغلب دچار آسیب ها نمی شود.

کلاری با اشاره به اینکه تشکل های دانش آموزی مهمترین ابزار پیشگیری از آسیب های اجتماعی است گفت: دو تشکل جدید دانش آموزی حمایت از منابع طبیعی و هویت ساز راه اندازی کردیم که در تشکل هویت ساز، تمامی دانش آموزان باید حداقل از بیست مکان میراث فرهنگی بازدید کنند، البته این برنامه براساس توافق با میراث فرهنگی در حال اجرا بود که وقوع جنگ مانع اجرای دقیق آن شد.

وی ادامه داد: جریان سازی بسیار مهم است لذا در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آموزش فرهنگیان را در دستور کار قرار دادیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز دراین جلسه گفت: تربیت انسان ها بر عهده آموزش و پرورش است و راه توسعه جامعه از آموزش و پرورش می گذرد.

اسماعیل اکبری افزود: آموزش و پرورش با چالش های جدی روبروست که یکی از آنها تفاوت محتواهای آموزشی با نیازهای امروز دانش آموز است.

وی تصریح کرد: بسیاری از مهارت های اجتماعی را باید در مدرسه به دانش آموزان آموزش داد و بر اساس نیازمندی های دانش آموزان امروزی باید محتواها را ادامه داد چرا که علم آموزی به تنهایی و بدون مهارت های اجتماعی زندگی فرد را نمی سازد.

اکبری ادامه داد: در نظام آموزش و پرورش باید با سرمایه گذاری لازم و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برنامه های روز دنیا را آموزش داد و از آموزش های سنتی خودداری کرد در این مسیر آموزش و پرورش باید بتواند از مشارکت های مردمی به صورت مطلوب بهره مند شود لذا ارتباط موثر آموزش و پرورش با سایر دستگاه می تواند بسیاری از چالش ها را رفع کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، خاطرنشان کرد: در راستای همراهی کردن دستگاه ها و مردم با آموزش و پرورش باید فرهنگ سازی شود.

وی گفت: می شود به گونه ای برنامه ریزی کرد که کیفیت آموزشی در مناطق کم برخوردار با سایر نقاط برابری کند مانند تخصیص امتیازات ویژه به معلمانی که در مناطق کم برخوردار خدمت می کنند.

اکبری اذعان کرد: نظر به اهمیت موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی مقتضی است، در ارائه آموزش ها، جدی عمل کنیم تا یادگیری واقعی و تاثیر گذار اتفاق بیفتد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، گفت: برگزاری اردوهای فرهنگی تربیتی برای دانش آموزان بسیار مهم و در تربیت آنها بسیار موثر است.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش یک اصل است باید سرمایه‌گذاری ها در این نهاد زیربنایی انجام شود به جای ساخت ندامتگاه ها باید در آموزش و پرورش هزینه کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس نیز گفت: یکی از فرآیندهای ناگواری که در سال های گذشته در کشور، همواره طی شده است فراموشی اجزای تمدن سازی و موثر در هویت سازی و فرهنگ است.

سیدحسن موسوی با تشریح اضلاع سازنده یک تمدن افزود: ما نباید فرهنگ گذشتگان را فراموش کنیم جنگ های اخیر علیرغم بدی هایش باعث شد ابیات حماسی فردوسی را بخوانیم و قرائت این اشعار در تقویت تاب آوری و روحیه جمعی بسیار موثر ماست.

وی تصریح کرد: باید سرعت تغییرات اجتماعی در جامعه را بپذیریم و تحولات را چنان درک کنیم که بتوانیم از آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم.

موسوی گفت: آسیب های اجتماعی درب خانه همه را می زند این خانواده است که باید فرزندانش را در برابر آسیب ها، بیمه کند.

مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس هم گفت: دغدغه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حفاظت از نسل های جدید همواره اذهان ما را مشغول کرده است.

سمانه ذوالقدری افزود: ایجاد ارتباط مستقیم و بی واسطه والدین با فرزندان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار مهم و موثر است.

وی بااشاره به اینکه پدران و مادران و معلمان دو گروهی هستند که می توانند روی دانش آموزان تأثیر گذار بگذارند تصریح کرد:سلامت روان بسیار مهم است همه مسائل به فراموشی سپرده می شود. اما آسیب های روحی ماندگار هستند.

ذوالقدری با بیان اینکه آموزش والدین موضوع مهمی است، گفت: برگزاری اردوها، آیبن معنوی اعتکاف و هر فضایی که زمین گفتگوی دانش آموزان را فراهم کند در این زمینه بسیار مهم است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش فارس هم گفت: تقویت سلامت روان دانش آموزان در ایام جنگی از راهبردهای ما در ماه های اخیر بوده است.

سید خداکرم فلاحی افزود: با هدف تقویت تاب آوری دانش آموزان در شرایط جنگی برنامه های متنوعی را در دستور کار قرار دادیم برگزاری پویش ها، وبینارها، تولید محتواهای آموزشی، و از همه مهمتر حضور فعال دانش آموزان در موکب های شبانه از جمله برنامه هاست.

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس در امور مور بانوان و خانواده، نیز اظهار کرد:بار برگزاری فراخوان با موضوع جوانی جمعیت بیش از ۷۰ نفر از اساتید خانواده را شناسایی و جلساتی را با آنها برگزار کردیم.

سیده معصومه دستغیب افزود: انتظار می رود فرمانداران ، بخشداران و دهیاران در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیش از پیش با آموزش و پرورش همراهی و همکاری کنند.

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