به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس لرستان، امروز چهارشنبه یک فقره نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان خرم‌آباد که ریشه در اختلافات شخصی سال‌های گذشته داشت و موجب ارعاب و نارضایتی اهالی منطقه شده بود به پلیس گزارش شد که این نهاد، پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، برخورد با عاملان این ناامنی را در دستور کار فوری خود قرار داد.

بر اساس این گزارش، طرفین این درگیری در چندین مرحله با تیراندازی به سوی منازل یکدیگر، نظم و امنیت عمومی را مخدوش کرده بودند که در این راستا ماموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هماهنگ و ضربتی در ساعات اولیه بامداد موفق شدند ۱۰ نفر از عوامل اصلی این نزاع را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

در بازرسی از محل اختفای متهمان ۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است به هنجارشکنان، مخلان نظم عمومی و قانون‌گریزان، هشدار داد با اقتدار کامل، اشراف اطلاعاتی دقیق و بدون هیچ‌گونه اغماضی با هرگونه تحرک منجر به ناامنی، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

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