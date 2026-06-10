محرومیت ۲۰ هزار نفر از آب شرب در اوج گرمای طاقتفرسا با حمله آمریکا به سیریک
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، با اشاره به سیاستهای دوگانه و جنایتکارانه آمریکا، ابعاد تازهای از حمله تروریستی بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به زیرساختهای حیاتی شهرستان سیریک را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به تناقض آشکار در رفتارهای تروریستهای آمریکایی اظهار داشت: آمریکای جنایتکار در حالی از ادعاهای بشر دوستانه و کمکهای ادعایی دم میزند که در عمل، با هدف قرار دادن آگاهانه مخازن آب، “کمک” خود را به وحشیانهترین شکل ممکن به مردم منطقه رساند. آنها با تخریب زیرساختهای حیاتی، دسترسی مردم به ابتداییترین و مهمترین ماده حیاتی یعنی آب را در اوج گرمای تابستان قطع کردند.
در پی این حمله تروریستی به دو باب مخزن بتنی با حجم ۵۰۰ و ۲۰۰۰ متر مکعب و تأسیسات مکانیکی مربوطه، جریان آب شرب در شهر کوهستک و ۱۰ روستای بخش بمانی به طور کامل قطع شده است.
مدیرعامل آبفا هرمزگان در این باره تصریح کرد: این جنایت باعث شد بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم مظلوم این منطقه که در سختترین شرایط اقلیمی و گرمای شدید زندگی میکنند، از دسترسی به آب محروم شوند. دشمن دقیقاً جایی را هدف قرار داده که با معیشت و سلامت روزمره مردم در ارتباط است.
حمزه پور میزان خسارت وارده به تأسیسات آبرسانی را بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اقدام بخشی از زنجیره جنایات آمریکا در هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی است. محروم کردن جمعیت انبوهی از مردم از آب در این شرایط جوی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است که زیر سایه ادعاهای دروغین کمکرسانی انجام میشود.
به گفته وی، در حال حاضر، تیمهای عملیاتی در منطقه حضور دارند اما به دلیل حجم عظیم تخریبها، آبرسانی به ۲۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق همچنان قطع است و تلاشها برای یافتن راهکارهای جایگزین ادامه دارد.