مدیر کل میراث فرهنگی لرستان:
بازارچه دائمی صنایعدستی استان در عرصه شمالی قلعه فلکالافلاک که بر اثر جنگ آسیبدیده بود بازگشایی شد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان گفت: بازارچه دائمی شماره دو صنایعدستی لرستان در عرصه شمالی قلعه فلکالافلاک که بر اثر جنگ آسیبدیده بود بازگشایی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسنپور روز چهارشنبه بیستم خردادماه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز مصادف با روز جهانی صنایعدستی هستیم و همزمان در یکصدمین روز پس از جنگ رمضان قرار داریم. به همین مناسبت تلاش کردیم بازارچه شماره ۲ صنایعدستی استان که در عرصه شمالی قلعه فلکالافلاک قرار دارد، مجدداً بازگشایی شود.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به بازارچههای صنایعدستی استان افزود: در استان دو بازارچه فعال در محدوده قلعه وجود داشت. بازارچه شماره یک که در مجاورت ادارهکل قرار داشت، متأسفانه در اثر حملات ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴ بهطور کامل از بین رفت و ۱۵ غرفه آن بهطور کامل تخریب شد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان ادامه داد: بازارچه شماره ۲ نیز که غرفههای آن در ابتدا سیار بودند و بعداً بهصورت ثابت ساماندهی شدند، در اثر جنگ دچار آسیب شد و در و پنجرهها و بخشی از آثار هنرمندان از بین رفت، اما خوشبختانه هنرمندان در طول این ۱۰۰ روز با همت و تلاش خود، این مجموعه را بهطور کامل مرمت و بازسازی کردند و فعالیت آن را دوباره آغاز کردند تا چرخ اقتصاد صنایعدستی در استان به حرکت درآید.
حسنپور با بیان اینکه حدود ۹۵۰۰ هنرمند صنایعدستی در لرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: این هنرمندان بخش مهمی از بار هویتی ما را بر دوش میکشند. هر هنرآفرینی که در این استان اثری خلق میکند، بر پیشینهای هفتهزارساله تکیه دارد.
وی با اشاره به پیشینه کهن هنر در لرستان گفت: مفتخریم اعلام کنیم نخستین نمونه صنایعدستی ایرانزمین با قدمت ۴۰ هزار سال در غار یافته کشف شده است؛ دندان نیش گوزنی که در کاوشهای مشترک ایرانی و بلژیکی به دست آمد و با متهای بسیار ظریف سوراخ شده و بهعنوان گردنآویز مورد استفاده قرار گرفته است. همین موضوع نشان میدهد که هنر و نمادپردازی در این سرزمین، از هزاران سال پیش وجود داشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان در پاسخ به پرسشی درباره میزان خسارت واردشده به هنرمندان نیز گفت: خسارتها هنوز بهطور کامل احصا نشده، اما برای مثال در کارگاه فیروزهکوبی روی مس، دستکم ۲۰ تا ۳۰ اثر فاخر و زیبا از بین رفته است که هر کدام ارزشی حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان داشتهاند. در کارگاه سرامیک خانم کریمی نیز بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است.
وی تصریح کرد: هنوز همه خسارتها بهطور کامل برآورد نشده، اما بسیاری از هنرمندان با بزرگواری از این موضوع عبور کردند و حتی با هزینه شخصی خودشان هم بناها را مرمت کردند و هم آثار آسیبدیده را بازسازی کردند؛ اقدامی که در نوع خود قابل تقدیر است و نشان میدهد در زمان بحران نیز بخشی از بار دولت را بر دوش گرفتهاند.
حسنپور در پایان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای جبران خسارتها گفت: در حال پیگیری هستیم تا به دوستانی که در این جنگ، محل کسب و آثارشان دچار آسیب شده، کمک شود.