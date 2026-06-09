به گزارش ایلنا، همت ایزدی افزود: در این حادثه بخشی از کارگاه معدن زغال‌سنگ گلتوت دشتخاک واقع در شهرستان زرند ریزش می‌کند و 6 نفر از کارگران که در بخش استخراج معدن مشغول فعالیت بودند، بر اثر ریزش ناگهانی بخشی از دیواره معدن دچار حادثه می‌شوند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه کارگری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تعداد 5 نفر از کارگران حادثه‌دیده فرار کرده و نجات پیدا می‌کنند، اما متأسفانه یک کارگر 29 ساله به نام «ابوالفضل محسن‌بیگی» بر اثر ریزش آوار معدن،‌ جان خود را از دست می‌دهد.

فرماندار شهرستان زرند در استان کرمان به اقدامات امدادی انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: پس از وقوع حادثه ریزش آوار در معدن زغال‌سنگ گلتوت دشتخاک واقع در این شهرستان، امدادگران واحد HSE معدن، پیکر بی‌جان کارگر جان‌باخته را از زیر آوار خارج می‌کنند.

ایزدی به بررسی ابعاد این حادثه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان در حال بررسی ابعاد و علت این حادثه هستند. پس از مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها، در صورت اثبات قصور و کوتاهی از سوی معدن، برخورد قاطع قانونی با مقصران این حادثه انجام خواهد شد.

وی به ماهیت کاری معدن زغال‌سنگ گلتوت دشتخاک شهرستان زرند اشاره کرده و بیان داشت: این معدن یکی از واحدهای معدنی زغال‌سنگ فعال در شهرستان زرند از توابع استان کرمان به شمار می‌رود که هم‌اکنون بیش از 150 نیروی کار در آن مشغول‌ به کار هستند.

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