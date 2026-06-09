خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل ورزش و جوانان استان:

اسکواش‌باز استان مرکزی عازم بازی‌های آسیایی ناگویا شد

اسکواش‌باز استان مرکزی عازم بازی‌های آسیایی ناگویا شد
کد خبر : 1796597
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی به حضور بازیکن اسکواش این استان در رقابت‌های ناگویا اشاره کرده و گفت: اسکواش‌باز ارزنده این استان به عنوان تنها نماینده کشورمان در این رشته ورزشی عازم بازی‌های آسیایی ناگویا شد.

به گزارش ایلنا، محمد مرادی افزود: سپهر اعتمادپور، قهرمان خوش‌تکنیک ورزش استان مرکزی با کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش، موفق شد تنها سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را از آن خود کند.

وی ادامه داد: اعتمادپور با تکیه بر توان فنی بالا، آمادگی جسمانی مطلوب و عملکردی مقتدرانه در این مسابقات و پیروزی در تمام بازی‌ها، به عنوان تنها نماینده اسکواش آقایان کشور ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: سپهر اعتمادپور پیش از این نیز با ثبت موفقیت‌های پی‌درپی در مسابقات و رقابت‌های ملی و بین‌المللی نام خود را در میان برترین‌های ورزش اسکواش کشور ایران مطرح کرده بود.

مرادی تصریح کرد: اعتمادپور اکنون با کسب این سهمیه، مسئولیت نمایندگی اسکواش آقایان ایران در بازی‌های ناگویا را بر عهده دارد. برای نخستین بار است که ورزش استان در مسابقات اسکواش بازی‌های آسیایی دارای سهمیه می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی