مدیرکل ورزش و جوانان استان:
اسکواشباز استان مرکزی عازم بازیهای آسیایی ناگویا شد
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی به حضور بازیکن اسکواش این استان در رقابتهای ناگویا اشاره کرده و گفت: اسکواشباز ارزنده این استان به عنوان تنها نماینده کشورمان در این رشته ورزشی عازم بازیهای آسیایی ناگویا شد.
به گزارش ایلنا، محمد مرادی افزود: سپهر اعتمادپور، قهرمان خوشتکنیک ورزش استان مرکزی با کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش، موفق شد تنها سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را از آن خود کند.
وی ادامه داد: اعتمادپور با تکیه بر توان فنی بالا، آمادگی جسمانی مطلوب و عملکردی مقتدرانه در این مسابقات و پیروزی در تمام بازیها، به عنوان تنها نماینده اسکواش آقایان کشور ایران در بازیهای آسیایی ناگویا انتخاب شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: سپهر اعتمادپور پیش از این نیز با ثبت موفقیتهای پیدرپی در مسابقات و رقابتهای ملی و بینالمللی نام خود را در میان برترینهای ورزش اسکواش کشور ایران مطرح کرده بود.
مرادی تصریح کرد: اعتمادپور اکنون با کسب این سهمیه، مسئولیت نمایندگی اسکواش آقایان ایران در بازیهای ناگویا را بر عهده دارد. برای نخستین بار است که ورزش استان در مسابقات اسکواش بازیهای آسیایی دارای سهمیه میشود.