در بازدید از پست استان مطرح شد؛
پروژه جینف در فارس با همراهی استانداری پیگیری میشود
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با بیان اینکه شبکه پستی به عنوان حلقه واسط دولت و مردم، نماد امانتداری و اطمینان عمومی است، بر ضرورت صیانت از این جایگاه و تقویت زیرساختهای پستی برای ارائه خدمات مطلوبتر تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا انصاری در حاشیه بازدید از بخشهای مختلف اداره کل پست استان فارس، ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان این مجموعه، شبکه پستی را از ارزشمندترین تشکیلات خدماتی در کشور برشمرد و اظهار کرد: کاملترین توصیف برای جایگاه پست، «توزیع مویرگی» خدمات به تمامی نقاط کشور است که نشاندهنده گستردگی و کارآمدی این شبکه است.
وی با اشاره به اینکه پست فراتر از یک سازمان اجرایی، نهادی امین و امانتدار است، افزود: سرمایه اصلی شبکه پستی در نگاه مردم، اعتماد عمومی است و باید با برگزاری دورههای آموزشی مستمر، بهویژه برای پستچیها، این رسالت خطیر و جایگاه اعتمادآفرین همواره تقویت و صیانت شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود، شبکه پستی را امنترین و کمهزینهترین بستر برای تبادلات مرسولات دانست و بر لزوم پایبندی به سه اصل «دقت، سرعت و صحت» در ارائه خدمات تأکید کرد.
انصاری همچنین با اعلام حمایت قاطع استانداری از پروژه ملی «جینف» (GNAF)، خاطرنشان کرد: استانداری فارس برای پیشبرد این پروژه مقتدرانه در کنار پست خواهد بود؛ چراکه بازخورد مثبت این طرح ملی، هم برای مردم و هم برای حاکمیت مشهود است. وی همچنین در خصوص تشکیل جلسات دورهای برای بررسی پیشرفت این پروژه و رفع موانع احتمالی قول مساعدت داد.
در ادامه این بازدید، مدیرکل پست استان فارس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، شبکه پستی را زیرساخت اصلی تجارت الکترونیک در کشور خواند و گفت: تغییر الگوی خرید مردم از حضوری به آنلاین، بهویژه در ایام پاندمی کرونا و همچنین تجربه موفق توزیع کتابهای نمایشگاه تهران از طریق شبکه پستی، رسالت پست را سنگینتر از گذشته کرده است.
عباسی افزود: امروز پست به یک نیاز حیاتی برای جامعه تبدیل شده است و کسبوکارهای اینترنتی و پلتفرمهای فروش آنلاین، بیش از هر زمان دیگری به پایداری خدمات پستی وابسته هستند.
وی در پایان، به پیشرفتهای این اداره کل در پروژه ملی «جینف» اشاره کرد و افزود: در حالی که تعهدات مربوط به ژئوکد شهری در حال تکمیل است، تمرکز اصلی بر تکمیل ژئوکد روستایی قرار گرفته و همزمان، اقدامات ویژهای نیز در حوزه پدافند غیرعامل، بهسازی نواحی پستی و راهاندازی ادارات شهرستانهای جدیدالتاسیس انجام شده است.
گفتنی است، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در پایان این بازدید، از واحدهای اجرایی و ستادی ساختمان پست مرکزی شیراز بازدید و از نزدیک با کارکنان دیدار و گفتگو کرد.