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کشف ۶ هزار نخ سیگار قاچاق از یک مغازه فروش دخانیات

کشف ۶ هزار نخ سیگار قاچاق از یک مغازه فروش دخانیات
کد خبر : 1796557
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین از کشف ۶ هزار نخ سیگار قاچاق در بازرسی از یک واحد صنفی عرضه دخانیات متخلف خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین فتحی‌زاده در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بررسی های دقیق خود از  فعالیت یک واحد صنفی در زمینه خرید و فروش دخانیات قاچاق مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

 وی در ادامه افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و انجام هماهنگی با مرجع قضائی از  این واحدصنفی بازدید کردند که در نتیجه ۶ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در پایان با اعلام اینکه بنا بر نظر کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای قاچاق کشف شده ۴۵۰ میلیون ریال است تصریح کرد:در این خصوص برای متصدی متخلف این واحد صنفی پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

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