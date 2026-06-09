سرپرست اورژانس ساوه خبر داد:
19 مصدوم دستاورد تصادف زنجیرهای در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به وقوع حادثه رانندگی در این شهرستان اشاره کرده و گفت: وقوع تصادف زنجیرهای در شهر صنعتی کاوه 19 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیرهای یک دستگاه اتوبوس، تریلی و مینیبوس در جاده قدیم ساوه به تهران، حدفاصل ورودی دوم و سوم شهرک صنعتی کاوه، به مرکز فرماندهی و دیسپچ اورژانس 115 اعلام شد.
وی ادامه داد: با توجه به ابعاد این حادثه رانندگی و همچنین تعداد بالای سرنشینان وسایل نقلیه عمومی، بلافاصله چندین تیم عملیاتی به همراه اتوبوسآمبولانس اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. در این سانحه 19 نفر دچار مصدومیت شدند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: کارشناسان اورژانس 115 اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی لازم را برای مصدومان این حادثه رانندگی انجام دادند.
ابرهدری تصریح کرد: این اقدامات شامل ارزیابی و پایش علائم حیاتی، تأمین و بازکردن راه هوایی، کنترل خونریزی، آتلبندی اندامهای آسیبدیده و تثبیت بیماران بود. مصدومان حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستانهای شهرستان ساوه منتقل شدند.