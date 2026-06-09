رئیس کمیسیون عمرانی شورای کرج:
فاز سوم کنارگذر شمالی کرج تا پایان تابستان به بهرهبرداری میرسد
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به روند بازسازی پل شهید آیتالله رئیسی و تکمیل پروژه کنارگذر شمالی (شهید سلیمانی) گفت: فاز سوم این پروژه عمرانی از محدوده تقاطع اتوبان کرج ـ قزوین تا پل تقاطع شهید آیتالله طالقانی تا پایان تابستان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج در جلسه کارگروه نظارت و مدیریت پروژه کنارگذر شمالی (شهید سلیمانی) که با حضور جمعی از اعضای کمیسیون برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در روند اجرای این پروژه تأکید کرد.
وی با اشاره به موضوع بازسازی پل شهید آیتالله رئیسی اظهار کرد: در این نشست، مسائل فنی، نحوه تخریب و همچنین برنامههای مربوط به بهسازی و بازسازی این پل که در جریان حملات دشمن آسیب دیده است، بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان در اجرای پروژههای عمرانی افزود: با توجه به زمانبر بودن عملیات بهسازی و تکمیل پل B1 (شهید آیتالله رئیسی)، مقرر شده است فاز سوم پروژه کنارگذر شمالی از تقاطع اتوبان کرج ـ قزوین در محدوده بهشت سکینه(س) و کنارگذر شهید سلیمانی تا پل تقاطع شهید آیتالله طالقانی در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
رحیمی با بیان اینکه تکمیل این پروژه نقش مهمی در بهبود ترافیک و تسهیل تردد شهروندان خواهد داشت، تصریح کرد: مدیریت شهری با تمام توان روند اجرای پروژههای عمرانی را دنبال میکند و هیچگونه وقفهای در خدمترسانی به مردم ایجاد نخواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی وظیفهای است که با نگاه خدمتمحور و مسئولانه دنبال میشود و در شرایط جنگ و پساجنگ نیز از پیگیری، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای مهم شهری عقبنشینی نخواهیم کرد.