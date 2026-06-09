سه نفر از عاملان نزاع و درگیری در شهرستان اردل دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین بابامیر اظهار داشت: به دنبال وقوع یک مورد نزاع و درگیری در شهر اردل، مأموران پلیس پس از بررسی‌های لازم و در یک عملیات میدانی، با اخذ دستور قضایی موفق به دستگیری سه نفر از عاملان این درگیری شدند و آنان را به یگان پلیس منتقل کردند.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده قضایی برای متهمان، آن‌ها جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردل با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام قدرت در برابر هرگونه بی‌نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد.

وی گفت: از مردم عزیز نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا فعالیت مجرمانه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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