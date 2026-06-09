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خوزستان ۱۹ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹:۱۹

کشف پنج تن گوشت و مرغ احتکاری و تاریخ‌گذشته در اهواز

دادستان مرکز خوزستان گفت: در اجرای سیاست‌های ابلاغی قرارگاه حقوقی و قضایی برای مقابله قاطع با احتکار و صیانت از سلامت عمومی، پنج تن گوشت و مرغ احتکاری و تاریخ‌گذشته در یکی از مناطق اهواز شناسایی و با دستور قضایی ضبط و محل مربوطه مهروموم شد.