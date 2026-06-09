کشف پنج تن گوشت و مرغ احتکاری و تاریخگذشته در اهواز
دادستان مرکز خوزستان گفت: در اجرای سیاستهای ابلاغی قرارگاه حقوقی و قضایی برای مقابله قاطع با احتکار و صیانت از سلامت عمومی، پنج تن گوشت و مرغ احتکاری و تاریخگذشته در یکی از مناطق اهواز شناسایی و با دستور قضایی ضبط و محل مربوطه مهروموم شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان امروز سهشنبه در بازدید از مراکز نگهداری مواد پروتئینی در اهواز بیان کرد: در چارچوب سیاستهای ابلاغی قرارگاه حقوقی و قضایی مبنی بر مبارزه قاطع با احتکار و همچنین در راستای صیانت از سلامت و بهداشت شهروندان، مقدار پنج تن گوشت و مرغ احتکاری و تاریخگذشته در منزلی در یکی از مناطق اهواز کشف شد.
وی گفت: این اقدام در پی رصد و اقدامات نظارتی انجام گرفت و با صدور دستور قضایی و حضور نماینده دادستان مرکز استان در محل، اقلام مکشوفه ضبط و محل نگهداری نیز مهروموم شد.
خلفیان تاکید کرد: رسیدگی قضایی به پرونده متهم یا متهمان در دستور کار قرار دارد و برخورد قانونی قاطع با هرگونه اقدام اخلالگرانه در نظام توزیع کالاهای اساسی و تهدیدکننده سلامت عمومی ادامه خواهد داشت.