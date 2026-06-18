در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است/رشد ۱۵ درصدی گردشگری شهرستان در فصل گلابگیری
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان از رشد ۱۵ درصدی ورود گردشگران در فصل گلابگیری امسال خبر داد و گفت: بیش از یکونیم میلیون نفر از جاذبههای تاریخی، طبیعی و آیینهای سنتی این شهرستان بازدید کردند.
رضا عبداللهزاده، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به کاهش سفرهای نوروزی امسال به دلیل شرایط موجود در کشور اظهار کرد: با وجود کاهش محسوس سفرهای نوروزی نسبت به سال گذشته، مجموعه جهانی باغ فین کاشان پس از ارگ بم، دومین جاذبه پربازدید کشور در ایام نوروز بود.
وی افزود: با آغاز فصل گلابگیری از ابتدای اردیبهشتماه، روند سفر به کاشان افزایش یافت و آمار گردشگران نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد رشد کرد.
عبداللهزاده با بیان اینکه بیش از یکونیم میلیون گردشگر از مناطق مختلف شهرستان کاشان در ایام گلابگیری بازدید کردند، گفت: باغ فین، باغستانها، آبشار نیاسر و دیگر جاذبههای طبیعی و تاریخی شهرستان میزبان حجم گستردهای از گردشگران بودند و تنها مجموعه جهانی باغ فین بیش از ۱۵۰ هزار نفر بازدیدکننده داشت.
وی ادامه داد: در برخی روزهای پایانی هفته، تعداد بازدیدکنندگان باغ فین به بیش از ۳۰ هزار نفر در روز رسید و ضریب اشغال مراکز اقامتی و هتلهای کاشان در این ایام به ۱۰۰ درصد رسید.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان با اشاره به برنامهریزی برای جذب گردشگران در ماههای آینده گفت: شهرستان کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است و تلاش میشود از ظرفیت این مراسمها در کنار جاذبههای تاریخی و طبیعی برای رونق گردشگری استفاده شود.
وی همچنین به ظرفیت صنایع دستی کاشان اشاره کرد و گفت: کاشان به عنوان شهر جهانی نساجی سنتی شناخته میشود و با راهاندازی بازارچههای صنایع دستی، برگزاری دورههای آموزشی و ارائه تسهیلات اشتغالزایی، زمینه فعالیت هنرمندان فراهم شده است.
عبداللهزاده افزود: هماکنون بیش از هزار هنرمند در حدود ۷۰ رشته صنایع دستی در کاشان فعالیت دارند و غرفههای صنایع دستی از پربازدیدترین بخشهای مجموعههای گردشگری این شهرستان به شمار میروند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان،با تأکید بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد: گردشگری یکی از سودآورترین بخشهای اقتصادی است و میتواند در ایجاد اشتغال، رونق کسبوکارهای محلی و افزایش نشاط اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.
اختصاص «سبد سفر» میتواند موتور محرک گردشگری و نشاط اجتماعی باشد
عبداللهزاده با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت گردشگری کاشان اظهار کرد: برخلاف برخی نگرانیها، این بخش نه تنها با تعدیل نیرو مواجه نشده، بلکه در اردیبهشتماه نیز برای پاسخگویی به نیاز بازار و افزایش خدمات گردشگری، اقدام به جذب نیروی جدید کرده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر گردشگری کشور افزود: ایران از نظر تعداد آثار تاریخی و فرهنگی ثبتشده در سطح ملی و جهانی در زمره ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و این ظرفیت میتواند به یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی کشور تبدیل شود.
عبداللهزاده ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها، دولت میتواند با اجرای طرحهایی همچون اختصاص «سبد سفر» به خانوارها، ضمن افزایش نشاط و امید اجتماعی در میان خانوادهها، زمینه رونق گردشگری داخلی، افزایش سفرها و تحرک بیشتر در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه سفرهای داخلی علاوه بر تقویت روحیه و سلامت اجتماعی جامعه، موجب رونق کسبوکارهای مرتبط با گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمد فعالان این حوزه خواهد شد.