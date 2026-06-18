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در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است/رشد ۱۵ درصدی گردشگری شهرستان در فصل گلاب‌گیری

کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است/رشد ۱۵ درصدی گردشگری شهرستان در فصل گلاب‌گیری
کد خبر : 1796330
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رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان از رشد ۱۵ درصدی ورود گردشگران در فصل گلاب‌گیری امسال خبر داد و گفت: بیش از یک‌ونیم میلیون نفر از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و آیین‌های سنتی این شهرستان بازدید کردند.

رضا عبدالله‌زاده، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به کاهش سفرهای نوروزی امسال به دلیل شرایط موجود در کشور اظهار کرد: با وجود کاهش محسوس سفرهای نوروزی نسبت به سال گذشته، مجموعه جهانی باغ فین کاشان پس از ارگ بم، دومین جاذبه پربازدید کشور در ایام نوروز بود.

وی افزود: با آغاز فصل گلاب‌گیری از ابتدای اردیبهشت‌ماه، روند سفر به کاشان افزایش یافت و آمار گردشگران نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد رشد کرد.

کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است/رشد ۱۵ درصدی گردشگری شهرستان در فصل گلاب‌گیری

عبدالله‌زاده با بیان اینکه بیش از یک‌ونیم میلیون گردشگر از مناطق مختلف شهرستان کاشان در ایام گلاب‌گیری بازدید کردند، گفت: باغ فین، باغستان‌ها، آبشار نیاسر و دیگر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان میزبان حجم گسترده‌ای از گردشگران بودند و تنها مجموعه جهانی باغ فین بیش از ۱۵۰ هزار نفر بازدیدکننده داشت.

وی ادامه داد: در برخی روزهای پایانی هفته، تعداد بازدیدکنندگان باغ فین به بیش از ۳۰ هزار نفر در روز رسید و ضریب اشغال مراکز اقامتی و هتل‌های کاشان در این ایام به ۱۰۰ درصد رسید.

کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است/رشد ۱۵ درصدی گردشگری شهرستان در فصل گلاب‌گیری

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان با اشاره به برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران در ماه‌های آینده گفت: شهرستان کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است و تلاش می‌شود از ظرفیت این مراسم‌ها در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی برای رونق گردشگری استفاده شود.

وی همچنین به ظرفیت صنایع دستی کاشان اشاره کرد و گفت: کاشان به عنوان شهر جهانی نساجی سنتی شناخته می‌شود و با راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی، زمینه فعالیت هنرمندان فراهم شده است.

کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است/رشد ۱۵ درصدی گردشگری شهرستان در فصل گلاب‌گیری

عبدالله‌زاده افزود: هم‌اکنون بیش از هزار هنرمند در حدود ۷۰ رشته صنایع دستی در کاشان فعالیت دارند و غرفه‌های صنایع دستی از پربازدیدترین بخش‌های مجموعه‌های گردشگری این شهرستان به شمار می‌روند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان،با تأکید بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد: گردشگری یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصادی است و می‌تواند در ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش نشاط اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.کاشان دارای بیش از ۱۶ آیین ثبت ملی در ایام محرم و صفر است/رشد ۱۵ درصدی گردشگری شهرستان در فصل گلاب‌گیری

اختصاص «سبد سفر» می‌تواند موتور محرک گردشگری و نشاط اجتماعی باشد

عبدالله‌زاده با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت گردشگری کاشان اظهار کرد: برخلاف برخی نگرانی‌ها، این بخش نه تنها با تعدیل نیرو مواجه نشده، بلکه در اردیبهشت‌ماه نیز برای پاسخگویی به نیاز بازار و افزایش خدمات گردشگری، اقدام به جذب نیروی جدید کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری کشور افزود: ایران از نظر تعداد آثار تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده در سطح ملی و جهانی در زمره ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و این ظرفیت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.

عبدالله‌زاده ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، دولت می‌تواند با اجرای طرح‌هایی همچون اختصاص «سبد سفر» به خانوارها، ضمن افزایش نشاط و امید اجتماعی در میان خانواده‌ها، زمینه رونق گردشگری داخلی، افزایش سفرها و تحرک بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه سفرهای داخلی علاوه بر تقویت روحیه و سلامت اجتماعی جامعه، موجب رونق کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد فعالان این حوزه خواهد شد.

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