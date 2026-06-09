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آزادسازی ۴ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان البرز

آزادسازی ۴ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان البرز
کد خبر : 1796304
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از آزادسازی ۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز با قلع‌وقمع ۱۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی آزادایمانی از آزادسازی ۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای احکام قانونی ۱۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی قلع‌وقمع و این اراضی به چرخه تولید بازگردانده شد.

وی افزود: عملیات قلع‌وقمع در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان البرز مدیریت امور اراضی و عوامل راهداری انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی البرز یادآور شد: موارد تخریب‌شده شامل فنس‌کشی، محوطه‌سازی، احداث استخر و سکو، دپوی مصالح ساختمانی و خاکریزی غیرمجاز در اراضی کشاورزی بوده است.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی در این اراضی، مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.

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