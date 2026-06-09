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احیای چشمه «گره‌کوه» در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان/ تأمین آب پایدار برای ۱۵۰ رأس حیات وحش

احیای چشمه «گره‌کوه» در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان/ تأمین آب پایدار برای ۱۵۰ رأس حیات وحش
کد خبر : 1796286
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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان از احیا و مرمت چشمه شیرین «گره‌کوه» در منطقه حفاظت‌شده هرمود خبر داد و گفت: با این اقدام، آب مورد نیاز بیش از ۱۵۰ رأس از گونه‌های جانوری این زیستگاه ارزشمند تأمین شد.

به گزارش ایلنا، خد‌انظر انصاری با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات احیای چشمه گره‌کوه با مشارکت مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست لارستان و همیاران «انجمن سبزاندیشان خور» در اقدامی داوطلبانه و جهادی به انجام رسید.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه هرمود و محدودیت منابع آبی، افزود: در این عملیات که در هفدهم خردادماه سال جاری انجام شد، با لایروبی، پاکسازی و سنگ‌چینی مسیر، ظرفیت تأمین آب شیرین این چشمه به حدود هزار و ۵۰۰ لیتر در شبانه‌روز افزایش یافت.

انصاری تأکید کرد: گونه‌های جانوری شاخص منطقه از جمله کل و بز، قوچ و میش، جبیر و انواع پرندگان، وابستگی مستقیم به این منبع آبی دارند و حفظ چنین آبشخورهایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، یکی از حیاتی‌ترین راهکارها برای حمایت از جمعیت حیات وحش است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان از برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های این چشمه خبر داد و تصریح کرد: به‌زودی با همکاری انجمن‌های زیست‌محیطی، عملیات استحکام‌بخشی و دیوارچینی این منبع آبی با استفاده از مصالح مقاوم انجام خواهد شد تا پایداری آن در فصول گرم سال تضمین شود.

گفتنی است منطقه حفاظت‌شده هرمود با وسعتی بالغ بر ۲۱۰ هزار هکتار در جنوب شرقی استان فارس، از مهم‌ترین زیستگاه‌های کشور محسوب می‌شود که به دلیل میزبانی از گونه‌های نادری نظیر «قوچ مینیاتوری» و جمعیت‌های ارزشمند جبیر، از اهمیت حفاظتی ویژه‌ای برخوردار است.

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