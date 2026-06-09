در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
پیشبینی برداشت ۲ میلیون تن محصول در کشت بهاره قزوین
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز عملیات کشت بهاره در این استان خبر داد و گفت: طبق پیشبینی سطح زیر کشت ۷۰ هزار هکتاری بهاره ۲ میلیون تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف میشود.
فرزاد خوشاخلاق در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از آغاز کشت بهاره در این استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود از سطح زیر کشت ۷۰ هزار هکتاری محصولات زراعی بهاره ۲ میلیون تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی اضافه کرد: در کشت بهاره امسال محصولاتی شامل حبوبات، برنج، محصولات بذری، سیفی و جالیزی، محصولات علوفهای و محصولات صنعتی نظیر چغندر قند، گلرنگ، آفتابگردان و پنبه در اراضی کشاورزی استان کشت خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی در سالهای اخیر تصریح کرد: سیاست اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان در کشت محصولات بهاره، مدیریت و مصرف بهینه آب و همچنین رعایت الگوی کشت ابلاغی است.
خوشاخلاق ادامه داد: بر همین اساس، این سازمان با همکاری دستگاهها و ارگانهای ذیربط، برنامههای لازم را برای محدود کردن کشت محصولات پرآببر و توسعه کشت محصولات کمآببر و سازگار با شرایط کمآبی تدوین و اجرایی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان قزوین یکی از قطبهای مهم دامپروری کشور به شمار میرود، توسعه تولید محصولات علوفهای کمآببر از اولویتهای مهم برنامه کشت بهاره در استان خواهد بود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق الگوی کشت و حرکت به سمت کشاورزی پایدار، نقش مهمی در حفظ منابع آبی و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی استان خواهد داشت.