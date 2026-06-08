پلمب پنج مرکز فعالیتهای غیر مجاز پزشکی در دشت آزادگان
دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان، از پلمب پنج مرکز فعالیتهای غیر مجاز پزشکی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن صادقیان ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی و انجام بررسی های لازم توسط دستگاه های نظارتی از جمله شبکه بهداشت و درمان شهرستان، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و با صدور دستورات قضایی لازم و اعزام مأموران انتظامی به محل های شناسایی شده، پنج محل فعالیتهای پزشکی غیر مجاز و متخلف شناسایی و فوراً پلمب شد.
وی بیان کرد: فعالیت این افراد در حوزه زالو درمانی، اقدامات زیبایی و دندانپزشکی و فاقد صلاحیت و مجوزهای لازم در حوزه پزشکی بوده و این اقدامات میتواند سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه با این گونه تخلفات بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
صادقیان افزود: ضمن کشف و ضبط کلیه وسایل، اجناس و داروهای موجود در محل، افراد شاغل و مدیران مراکز بازداشت و پرونده قضایی تشکیل شد که تحت رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان از شهروندان خواست خدمات پزشکی و درمانی را صرفاً از مراکز دارای مجوز دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت های مشکوک و غیر مجاز در این حوزه، موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند.