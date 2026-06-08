وی بیان کرد: فعالیت این افراد در حوزه زالو درمانی، اقدامات زیبایی و دندانپزشکی و فاقد صلاحیت و مجوزهای لازم در حوزه پزشکی بوده و این اقدامات می‌تواند سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه با این گونه تخلفات بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

صادقیان افزود: ضمن کشف و ضبط کلیه وسایل، اجناس و داروهای موجود در محل، افراد شاغل و مدیران مراکز بازداشت و پرونده قضایی تشکیل شد که تحت رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان از شهروندان خواست خدمات پزشکی و درمانی را صرفاً از مراکز دارای مجوز دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت های مشکوک و غیر مجاز در این حوزه، موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند.