برخورد دو کامیون در محور اهواز - شوش؛ یک خودرو طعمه حریق شد
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از وقوع تصادف بین دو دستگاه کامیون در محور اهواز به شوش خبر داد.
سیدمحمد موسوی امروز دوشنبه در گفتوگو با ایلنا در خوزستان اظهار کرد: ساعت ۱۶:۴۳ دقیقه در پی برخورد یک دستگاه کامیون حامل آجر با یک دستگاه کامیون حامل چغندرقند در محور اهواز به شوش، نزدیکی روستای بیت محمید، باعث آتشسوزی در یکی از کامیون ها شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو خودروی امدادی به همراه نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محل را آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش گفت: آتشنشانان با حضور بهموقع موفق شدند حریق را مهار و از سرایت آتش به سایر خودروها جلوگیری کنند.
موسوی با اشاره به ایجاد ترافیک سنگین در مسیر اهواز به شوش به دلیل وقوع این حادثه، گفت: با همکاری عوامل پلیس راهور و نیروهای امدادی، مسیر پس از انجام عملیات امدادرسانی و پاکسازی محل، بازگشایی و تردد خودروها به حالت عادی بازگشت.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و علت وقوع آن توسط پلیس راهور در دست بررسی است.