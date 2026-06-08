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معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی خبر داد:

کشف 300 تن مس و 7000 تن مواد اولیه پتروشیمی در شهرستان زرندیه

کشف 300 تن مس و 7000 تن مواد اولیه پتروشیمی در شهرستان زرندیه
کد خبر : 1796025
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معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: 300 تن مس و 7000 تن مواد اولیه پتروشیمی قاچاق با اشراف اطلاعاتی سپاه حضرت روح‌الله این استان در 2 واحد صنعتی شهرستان زرندیه کشف شد.

به گزارش ایلنا، محمد حبیبی‌فخر افزود: در جریان بازرسی از این واحدهای صنعتی مشخص شد بازه زمانی ورود این مواد در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است که این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.

وی ادامه داد: در این خصوص پرونده تخلف تعزیراتی تشکیل شده و روند رسیدگی به آن در حال انجام است. در این راستا نتیجه نهایی پرونده مذکور در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی اظهار داشت: نظارت بیشتر بر روند توزیع و نگهداری مواد اولیه از اولویت‌های دستگاه تعزیرات حکومتی است. بازرسی‌ها در این حوزه به صورت مستمر انجام می‌شود.

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