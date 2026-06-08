۶ هزار مترمربع از اراضی حریم رودخانه فهلیان آزادسازی شد
سرپرست امور منابع آب شهرستانهای ممسنی و رستم از رفع تصرف و آزادسازی بالغ بر ۶ هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانه فهلیان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید حسین رضوینژاد با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای صیانت از انفال و حفاظت از منابع آبی، اقدامات قانونی جهت اعاده اراضی تصرفشده در حریم رودخانه فهلیان در دستور کار قرار گرفت و با پیگیریهای حقوقی و قضایی، این اراضی به وضعیت پیشین بازگشت.
وی ضمن قدردانی از تعامل دستگاه قضایی و انتظامی در این عملیات افزود: با همکاری ارزشمند صادق رضویپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رستم، احکام قضایی لازم بر اساس مواد قانونی منع تصرف در بستر و حریم رودخانهها و دریاچهها صادر گردید. در ادامه با حضور تیمهای گشت و بازرسی این امور و با پشتیبانی مقتدرانه فرماندهی انتظامی شهرستان، احکام صادره بدون وقفه اجرا و تصرفات صورتگرفته رفع شد.
سرپرست امور منابع آب ممسنی و رستم در پایان با تأکید بر لزوم رعایت حریم قانونی رودخانهها خاطرنشان کرد: هرگونه تصرف، ساختوساز و تخریب اراضی بستر و حریم رودخانهها، مسیلها و دیگر اراضی دولتی، خلاف قانون بوده و ممنوع است. این مدیریت با هرگونه اقدام مشابه، بدون اغماض برخورد کرده و متخلفان را برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.