به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با تأکید بر اهمیت جایگاه آتش‌نشانی در حفظ امنیت و سلامت عمومی جامعه اظهار داشت: ایستگاه‌های آتش‌نشانی با برخورداری از تجهیزات و امکانات مناسب، نقش اساسی در امدادرسانی به مصدومان، اطفای حریق و مدیریت شرایط بحرانی ایفا می‌کنند و از ارکان مهم حفاظت از جان و مال شهروندان به شمار می‌روند.

اسدی با اشاره به توجه ویژه کشورهای پیشرفته به حوزه ایمنی افزود: سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در جهان توسعه‌یافته، از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا به طور مستقیم از جان مردم و سرمایه‌های ملی در برابر حوادث و آتش‌سوزی‌ها صیانت می‌کنند.

شهردار شیراز با تشریح وضعیت زیرساختی این حوزه در سال‌های گذشته گفت: پیش از این، کلان‌شهر شیراز دارای ۲۴ ایستگاه آتش‌نشانی بود، اما در دوره کنونی مدیریت شهری، عملیات ساخت ۱۰ ایستگاه جدید به صورت همزمان آغاز شد که از این تعداد، ایستگاه خیابان هویزه در محله احمدآباد شهرک والفجر در هفته جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: راه‌اندازی ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی در یک دوره مدیریت شهری، اقدامی مهم در راستای ارتقای امنیت، ایمنی و حفاظت از جان و مال شهروندان است و مدیریت شهری شیراز تأمین رفاه و آرامش مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

اسدی همچنین با اشاره به تأمین تجهیزات مدرن در حوزه ایمنی تصریح کرد: به منظور افزایش توان عملیاتی و ارتقای سطح خدمات امدادی، بزرگ‌ترین نردبان نجات جنوب کشور برای سازمان آتش‌نشانی شیراز خریداری شده است.

وی با بیان اینکه تأمین این تجهیزات بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، تأکید کرد: در مسیر صیانت از جان شهروندان، ملاحظات مالی در اولویت قرار ندارد و حفظ امنیت و آرامش مردم فراتر از هرگونه ارزش‌گذاری ریالی است.

شهردار شیراز از برنامه‌ریزی برای استفاده از فناوری‌های نوین نیز خبر داد و گفت: در کنار تجهیزات موجود، تهیه پهپادهای اطفای حریق نیز در دستور کار قرار دارد تا توان مدیریت شهری در مواجهه با حوادث پیچیده افزایش یابد.

اسدی با اشاره به تجهیز کامل ایستگاه‌های جدید افزود: این مراکز به خودروهای عملیاتی، تجهیزات اطفای حریق، پوشش‌های حفاظتی استاندارد، ابزارهای تخصصی نجات و سامانه‌های ارتباطی پیشرفته مجهز شده‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر مکان‌یابی دقیق ایستگاه‌ها گفت: احداث ایستگاه‌های جدید بر اساس نیازسنجی محلات و موقعیت جغرافیایی مناطق انجام شده است تا علاوه بر ارتقای ایمنی شهروندان، از محدوده‌هایی همچون باغات قصردشت و سایر بافت‌های مسکونی نیز به بهترین شکل صیانت شود.

اسدی با اشاره به نقش ایستگاه‌های آتش‌نشانی در ایجاد آرامش روانی شهروندان تصریح کرد: آگاهی مردم از وجود مراکز امدادی مجهز در نزدیکی محل سکونت، موجب افزایش احساس امنیت و آرامش در جامعه می‌شود.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل سایر پروژه‌های ایستگاه‌های آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، گام مهمی در ارتقای تاب‌آوری شهری، کاهش خسارات ناشی از حوادث و تقویت زیرساخت‌های ایمنی شهر شیراز برداشته خواهد شد.

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