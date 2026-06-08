سناریوی دشمن در آسیب به ۳ نیروگاه بزرگ هرمزگان ناکام ماند

به گزارش ایلنا، محمدعقیل عامری در آیین تجلیل رییس و اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه‌های هرمزگان از روابط‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، اظهار کرد: با وجود آسیب‌های محدود وارده، با مجاهدت کارکنان نیروگاه بندرعباس در کمتر از ۴۸ ساعت به مدار تولید بازگشت و سایر نیروگاه‌ها نیز به سرعت وارد مدار شدند تا شهروندان کمترین اختلال را در زندگی روزمره خود احساس نکنند.

وی با اشاره به ترکیب تخصصی نیروهای شاغل در شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در حوزه‌های فنی (برق، الکترونیک، ابزار دقیق)، شیمی، مالی و پشتیبانی، بیان کرد: همین ترکیب حرفه‌ای و چندمهارته، امکان مدیریت موثر نیروگاه‌ها را چه در شرایط عادی و چه در مقاطع بحرانی فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان با اشاره به اهمیت نقش رسانه در عصر «جنگ ترکیبی»، تصریح کرد: امروز رسانه تنها ابزاری برای اطلاع‌رسانی نیست بلکه به یک قدرت تاثیرگذار در میدان تقابل تبدیل شده است.

عامری گفت: دشمن تلاش می‌کند با عملیات روانی و ایجاد هراس عمومی، روحیه جامعه را هدف قرار دهد؛ در چنین شرایطی، رسانه‌های متعهد با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و صداقت، نقشی دوچندان در خنثی‌سازی این توطئه‌ها ایفا می‌کنند.

ناترازی برق نیازمند مدیریت مصرف و آگاهی‌بخشی است

وی با اشاره به چالش ناترازی تولید و مصرف در ایام پیک بار، تصریح کرد: از نظر اقتصادی و فنی امکان ایجاد زیرساخت‌های گسترده تنها برای چند هفته اوج مصرف در سال وجود ندارد؛ بنابراین در کنار توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت مصرف ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از رسانه‌ها خواست با تبیین واقعیت‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی، صنعت برق را در مدیریت تقاضا یاری کنند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های روابط‌عمومی این شرکت، آن را زبان گویای سازمان دانست و تاکید کرد: هرچه ارتباط میان صنعت، مردم و مسئولان با بیانی روشن و شفاف تقویت شود، پیوند میان این ارکان مستحکم‌تر خواهد شد.

نقش‌آفرینی رسانه‌ها در حفظ آرامش روانی جامعه

رییس انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه‌های هرمزگان نیز در این نشست ضمن قدردانی از مجموعه روابط‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان اظهار کرد: در مقاطع حساس، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی اخیر، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع روابط‌عمومی این شرکت نقش کلیدی در کاهش التهابات و حفظ آرامش روانی جامعه داشت.

محمد نعمتی با اشاره به رویکرد جدید این انجمن در بازدید از سازمان‌ها به جای برگزاری آیین‌های مرسوم افزود: تاکنون از بیش از ۱۶ سازمان صنعتی، خدماتی و درمانی بازدید انجام گرفته است؛ انجمن صنفی رسانه‌های هرمزگان با عضویت ۴۵ مدیر رسانه‌ای، طی ۱۲ سال اخیر همواره تلاش کرده است حلقه وصل میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد.

نعمتی خاطرنشان کرد: آگاهی‌بخشی درباره ناترازی برق و مدیریت انتظارات عمومی، نیازمند همکاری مستمر و شفاف میان روابط‌عمومی شرکت برق و اهالی رسانه است.

در پایان این نشست با اهدای لوح سپاس از سوی انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه‌های هرمزگان از تلاش‌های مدیر و مجموعه روابط‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در راستای اطلاع‌رسانی مسئولانه تجلیل شد.

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