به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری در این باره بیان کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۵ واحد نانوایی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن، برای ۴ واحد متخلف پرونده تخلف تشکیل شد.

به گفته وی در بازرسی از یک واحد نانوایی آزادپز واقع در شهر قزوین، تعداد ۸۷ کیسه آرد یارانه‌ای به‌صورت غیرمجاز کشف و ضبط شد. پرونده این تخلف جهت رسیدگی و طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. همچنین با دستور مقام قضایی، واحد صنفی مذکور تا اطلاع ثانوی پلمب شد.

اسفندیاری تأکید کرد که با هرگونه سوءاستفاده از آرد یارانه‌ای و تخلفات مرتبط با عرضه نان مطابق قانون برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

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