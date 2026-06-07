رئیس سازمان سینمایی کشور عنوان کرد:
هویت سینمای ایران نه در پایتخت بلکه در سراسر کشور شکل میگیرد / ضرورت استفاده از ظرفیت سینما برای تقویت هویت اجتماعی
استاندار مرکزی: سینما ابزار مهمی برای انتقال واقعیتهای تاریخی و اجتماعی است
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: هویت سینمای ایران نه فقط در پایتخت، بلکه در سراسر کشور شکل میگیرد. استانها موتور فرهنگی سینما هستند. ایران فقط تهران نیست و استانها از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، ادبی و هنری برخوردارند که میتوانند در تولیدات سینمایی نقشآفرین باشند.
به گزارش ایلنا، رائد فریدزاده در جلسه شورای سینمای استان مرکزی، به تأثیرگذاری سینما در جامعه و هویت اجتماعی کشور اشاره داشته و افزود: سینما در حافظه و روح جمعی یک جامعه رسوخ میکند و در نهایت اثری ماندگار برجای میگذارد. از این رو باید از این ظرفیت برای تقویت فرهنگ عمومی و هویت اجتماعی استفاده کرد.
وی تجربههای سینمایی و آثار ماندگار در این حوزه را یادآور شده و در این خصوص ادامه داد: سینما در ایجاد تجربههای مشترک اجتماعی نقش بسیار تأثیرگذاری دارد. سینما فرصتی برای فاصله گرفتن از بحرانهای روزمره و تجربه یک حس جمعی است. باید از این ظرفیت در راستای ارتقاء فرهنگ و نشاط اجتماعی بهره گرفت.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور به اهمیت جایگاه سینما در جهان امروز اشاره کرده و اظهار داشت: سینما یک صنعت مهم است و برای توسعه این حوزه باید زنجیره اقتصادی و صنعتی آن به درستی شکل بگیرد. چرا که بدون زیرساخت مناسب، جذب مخاطب و سرمایهگذاری امکانپذیر نخواهد بود.
سینما ابزار مهمی برای انتقال واقعیتهای تاریخی و اجتماعی است
استاندار مرکزی نیز در این جلسه بر نقش سینما در جامعه تأکید کرده و گفت: سینما ابزار مهمی برای انتقال واقعیتهای تاریخی و اجتماعی و همچنین تقویت ارتباط بین نسلها است. توسعه متوازن نیازمند توجه جدی به بخشهایی مانند گردشگری، هنر، ورزش و اقتصاد خدماتی است و باید بین این بخشها توازن لازم را ایجاد کرد.
مهدی زندیهوکیلی به ظرفیتهای استان مرکزی اشاره داشته و افزود: استان مرکزی در حوزه تئاتر و سینما موسیقی و نقاشی، دارای پیشینه و استعدادهای قابل توجهی است. بسیاری از هنرمندان برجسته کشور یا اهل این استان هستند یا اصالتاً به این منطقه تعلق دارند. این استان خاستگاه بخش مهمی از مفاخر و مشاهیر کشور است.
وی بر اهمیت نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه استان مرکزی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: استفاده از ظرفیت مفاخر و مشاهیر استان مرکزی در تولید آثار فرهنگی و سینمایی ضروری است. در این راستا آمادگی کامل در راستای حمایت از تولید آثار مرتبط با مفاخر این استان و توسعه همکاریهای فرهنگی وجود دارد.
استاندار مرکزی به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختهای فرهنگی اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: پروژههایی مانند احداث تالار مرکزی، کتابخانه مرکزی و ساخت مجتمعهای فرهنگی در سایر شهرستانهای تابعه این استان در حال اجرا است که میتواند بستر مناسبی برای فعالیتهای هنری و سینمایی استان فراهم کند.