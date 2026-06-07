معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد:
بهرغم پیشینه 120 ساله؛ مواجهه سینمای ایران با تهدید افول / ضرورت در اولویت قرار دادن فرهنگ و هنر
مدیرکل ارشاد استان مرکزی: سینما یکی از ارکان مهم فرهنگی جامعه است
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور به چالشهای موجود در حوزه سینمای ایران اشاره کرده و گفت: سینمای ایران با وجود بیش از 120 سال سابقه و جایگاه درخشان در منطقه، امروز با تهدید افول مواجه است. برای عبور از این وضعیت، ضروری است نگاه به فرهنگ و هنر در اولویت قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، رائد فریدزاده در دیدار با جمعی از فعالان، هنرمندان و پیشکسوتان عرصه سینمای استان مرکزی که با هدف بررسی چالشها و فرصتهای توسعه سینما در این استان برگزار شد، افزود: متأسفانه بسیاری از کشورهایی که پس از ایران فعالیت سینمایی خود را آغاز کردند، اکنون از نظر فنی و تکنولوژیک از ما پیشی گرفتهاند.
وی ادامه داد: این در حالی است که کشور ایران همواره پیشران حوزه سینما و فعالیتهای سینمایی در منطقه و حتی در جهان بوده است. سینما پس از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژهای به دست آورده است. سینما همواره یکی از موفقترین حوزههای فرهنگی کشور بوده، اما متأسفانه امروز با چالشهای بسیار جدی روبرو است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور اظهار داشت: سینما یک فعالیت جمعی با پیوست اقتصادی است. این حوزه باید بتواند با سازوکارهایی که ایجاد میکند حیات طبیعی و پویایی خود را در جامعه حفظ کند. سینما میتواند با شناخت و بازنمایی مسائل اجتماعی، در حل مشکلات جامعه نقش مؤثری ایفا کند.
فریدزاده از کمتوجهی به حوزه فرهنگ و هنر در برخی استانهای صنعتی انتقاد خود را ابراز داشته و تصریح کرد: انتظار میرود استانهای صنعتی حمایت مؤثرتری از زیرساختهای فرهنگی و هنری داشته باشند. اما در بسیاری از موارد شاهد وضعیت مطلوبی نیستیم و باید پذیرفت که فرهنگ و هنر در اولویتهای کشور قرار ندارد.
وی رویکرد جدید سازمان سینمایی برای تمرکززدایی را تشریح کرده و در این رابطه بیان داشت: تشکیل شورای سینما با هدف استفاده از ظرفیتهای استانها و کاهش تمرکز بر پایتخت پیگیری میشود. بهرهگیری از ظرفیت سینماگران و فعالان این حوزه میتواند مسیر رشد سینمای استانها و رفع مشکلات موجود را هموارتر کند.
سینما یکی از ارکان مهم فرهنگی جامعه است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: سینما یکی از ارکان مهم فرهنگی جامعه است و توسعه زیرساختهای این حوزه بسیار ضروری است. فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت هنرمندان وظیفهای مهم است و این ادارهکل حمایت از فعالان عرصه فرهنگ و هنر را در دستور کار خود قرار داده است.
علی ایزدی افزود: استان مرکزی در حال حاضر دارای 4 مرکز سینمایی فعال با ظرفیت 1262 صندلی است. از این تعداد 3 مرکز سینمایی در شهرستانهای اراک، ساوه و خمین نیز در مراحل بازسازی، احداث یا بازگشایی مجدد قرار دارند. همچنین 2 سینمای سیار نیز در شهرستانهای ساوه و آشتیان به علاقهمندان خدمات ارائه میکنند.
وی ادامه داد: با حمایت سازمان سینمایی میتوان روند تکمیل سینماهای در حال تعمیر و بازسازی را تسریع کرد. افزایش فعالیت مراکز سینمایی و بروزرسانی زیرساختهای نمایشی از مطالبات جدی مردم و علاقهمندان هنر هفتم در استان مرکزی است. امید است با تداوم تعاملات با سازمان سینمایی کشور، این مطالبات محقق شود.