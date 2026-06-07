افزایش قیمت نان در استان مرکزی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به افزایش قیمت نان در استان اشاره کرده و گفت: قیمت انواع نان در این استان با تصویب مراجع ذیصلاح افزایش یافته و نرخهای جدید برای اجرا به واحدهای نانوایی ابلاغ شده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا گودرزی به تشریح جزئیات اصلاح قیمت نان در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: درصد افزایش قیمت نان برای شهروندان با آنچه به عنوان افزایش درآمد برای نانوایان محاسبه میشود، با یکدیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: در گذشته نانوایان علاوه بر وجهی که از شهروندان دریافت میکردند، یارانهای نیز دریافت میکردند. اما در شرایط جدید این یارانه به شکل سابق پرداخت نمیشود. بر این اساس باید میان افزایش قیمت برای مردم و افزایش درآمد نانوا تفکیک قائل شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: به عنوان نمونه، افزایش قیمت برخی انواع نان برای مصرفکنندگان به طور متوسط بیش از 80 درصد است، در حالی که رشد درآمد نانوا در همان اقلام نزدیک به 50 درصد برآورد میشود.
گودرزی به چگونگی تفاوت قیمت نان اشاره داشته و تصریح کرد: بنابراین درصد افزایشی که شهروندان در قیمت نان مشاهده میکنند بالاتر از درصد افزایش درآمد نانوایان است. این تفاوت ناشی از تغییر در نحوه پرداخت یارانه و اصلاح ساختار قیمتگذاری است.
وی به نحوه اطلاعرسانی قیمتهای جدید نان در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: جزئیات قیمتهای جدید و ارقام مصوب از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد تا شهروندان و فعالان این حوزه در جریان دقیق تغییرات قرار گیرند.