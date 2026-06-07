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دستگیری قاتل متواری در داراب

دستگیری قاتل متواری در داراب
کد خبر : 1795527
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فرمانده انتظامی داراب از قتل یک تبعه خارجی و دستگیری قاتل متواری در کمتر ۳ ساعت توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدرحمان هاشمی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: شب گذشته در پی اعلام وقوع درگیری منجر به جرح در یکی از باغات منطقه کوهستانی داراب و انتقال مصدوم به بیمارستان، ماموران جهت بررسی موضوع وارد عمل شدند. 

وی افزود: با حضور ماموران در بیمارستان، مشخص شد، فرد مجروح از اتباع بیگانه و حدودا ۳۰ ساله می باشد و از چند ناحیه دچار شکستگی و کبودی و جراحت با چاقو شده و با توجه به شدت جراحات وارده فوت کرده است. 

سرهنگ هاشمی در ادامه با اشاره به حضور بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل، اذعان داشت: با تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس، قاتل ۲۰ ساله که از اتباع بیگانه بود، شناسایی و در یکی از باغات بخش رستاق دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

 رئیس پلیس داراب با اعلام اینکه متهم دستگیر شده در بازجویی اولیه صراحتا به قتل عمد با انگیزه اختلافات قبلی اقرار نمود، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه متهم در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

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