خریداری 6000 تن گندم از کشاورزان استان مرکزی

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: 30 مرکز خرید برای فرآیند خرید تضمینی گندم در استان مرکزی پیش‌بینی شده که هم‌اکنون 2 مرکز فعال است و با گسترش عملیات برداشت در سایر مناطق، به تدریج مراکز دیگر نیز به چرخه خرید اضافه می‌شوند.

وی به نرخ مصوب ابلاغی برای خرید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جاری 490 هزار و 500 هزار ریال تعیین شده است. گندم از کشاورزان به این نرخ خریداری می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به فرایند پرداخت‌ها اشاه کرده و اظهار داشت: پیگیری‌های مستمر از این اداره‌کل در حال انجام است که همانند سال گذشته، بهای گندم خریداری شده با کمترین معطلی ممکن به حساب کشاورزان واریز شود.

ملکی گندمکاران را مورد خطاب قرار داده و تصریح کرد: نیاز است کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تحویل محصول خود به مراکز خرید اقدام کنند که علاوه بر تسهیل در فرآیند جمع‌آوری، در نوبت پرداخت مطالبات نیز در اولویت قرار گیرند.

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