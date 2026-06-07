کشت تابستانه سیبزمینی در ۱۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی فارس آغاز شد
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز عملیات کشت تابستانه محصول سیبزمینی در سطح ۱۳۰۰ هکتار از اراضی مستعد استان خبر داد و پیشبینی کرد که بیش از ۵۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
به گزارش ایلنا، مجید صفری با تشریح جزئیات این طرح تولیدی اظهار کرد: با توجه به پهناور بودن استان فارس و دارا بودن اقلیم های متفاوت امکان کشت سیب زمینی در تمام فصول در مناطق مختلف استان وجود دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و بهرهگیری از ارقام اصلاحشده و روشهای نوین آبیاری، انتظار میرود در تابستان جاری شاهد افزایش بهرهوری در تولید این محصول استراتژیک باشیم.
صفری در ادامه با اشاره به توازن در عرضه و تقاضای بازار اضافه کرد: میزان مصرف سیبزمینی در استان فارس طی فصل تابستان به طور دقیق برآورد شده است و بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته، پس از تأمین کامل نیاز مصرفی داخلی استان، حدود ۲۶ هزار تن مازاد تولید خواهیم داشت که این حجم از محصول برای تنظیم بازار و ارسال به سایر استانهای کشور روانه میادین ترهبار خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعزام کارشناسان پهنهبندی به مناطق زیر کشت، نظارت دقیقی بر مراحل داشت، تغذیه گیاهی و مبارزه با آفات اعمال میکند تا ضمن افزایش راندمان در واحد سطح، سلامت محصول نهایی نیز تضمین شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: توسعه کشتهای تابستانه با هدف پایداری تولید و جلوگیری از نوسانات قیمتی انجام میشود و امیدواریم با همکاری کشاورزان زحمتکش، شاهد دستیابی به اهداف تولیدی تعیینشده برای سال جاری باشیم.