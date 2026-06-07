به گزارش ایلنا، مجید صفری با تشریح جزئیات این طرح تولیدی اظهار کرد: با توجه به پهناور بودن استان فارس و دارا بودن اقلیم های متفاوت امکان کشت سیب زمینی در تمام فصول در مناطق مختلف استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و بهره‌گیری از ارقام اصلاح‌شده و روش‌های نوین آبیاری، انتظار می‌رود در تابستان جاری شاهد افزایش بهره‌وری در تولید این محصول استراتژیک باشیم.

صفری در ادامه با اشاره به توازن در عرضه و تقاضای بازار اضافه کرد: میزان مصرف سیب‌زمینی در استان فارس طی فصل تابستان به طور دقیق برآورد شده است و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، پس از تأمین کامل نیاز مصرفی داخلی استان، حدود ۲۶ هزار تن مازاد تولید خواهیم داشت که این حجم از محصول برای تنظیم بازار و ارسال به سایر استان‌های کشور روانه میادین تره‌بار خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعزام کارشناسان پهنه‌بندی به مناطق زیر کشت، نظارت دقیقی بر مراحل داشت، تغذیه گیاهی و مبارزه با آفات اعمال می‌کند تا ضمن افزایش راندمان در واحد سطح، سلامت محصول نهایی نیز تضمین شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های تابستانه با هدف پایداری تولید و جلوگیری از نوسانات قیمتی انجام می‌شود و امیدواریم با همکاری کشاورزان زحمتکش، شاهد دستیابی به اهداف تولیدی تعیین‌شده برای سال جاری باشیم.

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