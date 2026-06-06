به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا اصغری در حاشیه بازدید از پروژه‌های شاخص آبیاری تحت فشار در روستاهای «کوسه‌کهریز» و «قم‌قلعه» در جمع خبرنگاران،اظهار داشت: مدیریت بهینه منابع آبی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از اولویت‌های راهبردی این سازمان در جهت تحقق امنیت غذایی و حفظ منابع پایه است.

اصغری با اشاره به جزئیات پروژه روستای کوسه‌کهریز گفت: این طرح در سطح ۳۱۳ هکتار اجرا شده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه تاکنون اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که با بهره‌برداری از آن، ۲۷۶ بهره‌بردار این منطقه از مزایای آبیاری نوین بهره‌مند خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه از انبار تجهیزات طرح آبیاری تجمیعی «قم‌قلعه» بازدید کرد و با اشاره به وضعیت مطلوب تامین ملزومات این پروژه، بیان داشت: طرح عظیم آبیاری تحت فشار قم‌قلعه در سطح یک‌هزار و ۲۸۰ هکتار طراحی شده که تمامی تجهیزات مورد نیاز آن خریداری و جهت اجرا در محل پروژه دپو شده است.

اصغری افزود: این طرح که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در بخش تامین و تدارک تجهیزات دارد، ۴۳۴ بهره‌بردار را تحت پوشش قرار خواهد داد و تجهیزات آن جهت نصب و اجرا به شرکت پیمانکار (جهاد نصر) تحویل داده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح‌ها، شاهد تحولی در الگوی کشت و افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی در منطقه خواهیم بود و تلاش ما بر این است که با رفع موانع موجود، این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری نهایی برسند.

انتهای پیام/