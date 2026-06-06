به گزارش ایلنا، این نشست با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون دادستان مرکز استان، دادستان کامفیروز، فرماندار ویژه مرودشت، معاون عملیات فرماندهی انتظامی فارس، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار گردید تا بر لزوم حفاظت از منابع آبی و صیانت از سلامت عمومی تأکید شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، در این جلسه ضمن تشریح وضعیت اراضی پیرامون سد درودزن اظهار داشت: حدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی پیرامون این سد به عنوان بستر و حریم شناسایی شده که ۹۰۰ هکتار آن در حوزه استحفاظی شهرستان مرودشت واقع است.

سیاوش بدری با تأکید بر نقش حیاتی سد درودزن در تأمین آب شرب نیمی از جمعیت استان فارس، تصریح کرد: هرگونه فعالیت زراعی در حریم و بستر این سد، تهدیدی جدی برای سلامت مردم و کیفیت منابع آبی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با بیان اینکه در حال حاضر کشت غیرمجازی در این اراضی صورت نگرفته است، خواستار تداوم همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای حفظ این وضعیت تا تعیین تکلیف قانونی شد. وی همچنین از درخواست‌های این شرکت برای استقرار پاسگاه انتظامی در منطقه، راه‌اندازی گشت‌های مشترک، قطع سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در اراضی مذکور و حمایت قضایی قاطع سخن گفت.

تأکید دستگاه قضا بر اجرای بدون اغماض قانون

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، نیز در این نشست با تأکید بر حمایت تمام‌قد دستگاه قضا از اقدامات قانونی دستگاه‌های دولتی، افزود: حفاظت از اراضی دولتی و جلوگیری از تهدید سلامت شهروندان، اولویت اصلی ما در این موضوع است.

اسماعیل اکبری با اشاره به تعیین تکلیف و صدور رأی برای عمده پرونده‌های قضایی مرتبط با اراضی حریم سد درودزن، تصریح کرد: امروز هیچ عذری برای عدم اجرای قانون در جلوگیری از کاشت پذیرفته نیست و نیروی انتظامی نیز مکلف است بر اساس وظایف ذاتی خود در این زمینه اقدام کند.

اکبری همچنین به متخلفانی که قصد نقض قانون و زیر کشت بردن این اراضی را دارند، هشدار داد که تبعات قانونی اقدامات آن‌ها به فوریت پیگیری خواهد شد.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد برنامه پیشگیری از کاشت در اراضی بستر و حریم سدهای درودزن و ملاصدرا، در فازهای عملیاتی و با مشارکت فعال و هماهنگ دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی استان فارس به مرحله اجرا درآید. این اقدامات با هدف ایجاد بازدارندگی پایدار و حفاظت از حریم منابع استراتژیک آب استان فارس صورت می‌پذیرد.

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