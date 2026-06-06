معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:
آغاز برداشت گندم از سطح مزارع استان مرکزی / برداشت جو از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به آغاز برداشت گندم از مزارع استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: برداشت گندم در این استان از مزارع بخش مرکزی شهرستان ساوه آغاز شده است. فرایند برداشت گندم از تمامی مزارع سطح استان تا شهریور ماه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، حمید قلیپور افزود: برداشت گندم از مناطق گرمسیر استان مرکزی شروع شده است. در ابتدا شامل بخش مرکزی شهرستان ساوه با 37 هزار هکتار گندم آبی و دیم است و در ادامه، برداشت این محصول در شهرستانهای زرندیه، دلیجان، محلات و دیگر مناطق سردسیرتر انجام میشود.
وی ادامه داد: سطح زیرکشت گندم استان مرکزی در سال جاری شامل 44 هزار هکتار مزارع آبی و 226 هزار و 500 هکتار مزارع دیم است. پیشبینی میشود بیش از 250 هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود. عملیات برداشت گندم از سطح مزارع آبی و دیم این استان تا شهریور ماه ادامه دارد.
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: برداشت جو نیز از 20 اردیبهشت ماه در شهرستان ساوه آغاز شده و هماکنون در سایر مناطق استان ادامه دارد. سطح زیر کشت جو آبی و دیم در استان 60 هزار هکتار است و پیشبینی میشود 250 هزار تن جو از این سطح برداشت شود.
قلیپور تصریح کرد: در مقایسه با برآوردهای ابتدای سال جاری، میزان تولید گندم و جو در استان مرکزی تا حدودی کاهش یافته است. این موضوع به دلیل بارشهای بهاری است که از نظر زمان و پراکنش مناسب نبود و استمرار کافی نداشت. همین موضوع موجب وارد شدن خسارت به بخشی از مزارع شد.