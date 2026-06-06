آغاز برداشت گندم از سطح مزارع استان مرکزی / برداشت جو از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد

به گزارش ایلنا، حمید قلی‌پور افزود: برداشت گندم از مناطق گرمسیر استان مرکزی شروع شده است. در ابتدا شامل بخش مرکزی شهرستان ساوه با 37 هزار هکتار گندم آبی و دیم است و در ادامه، برداشت این محصول در شهرستان‌های زرندیه، دلیجان، محلات و دیگر مناطق سردسیرتر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سطح زیرکشت گندم استان مرکزی در سال جاری شامل 44 هزار هکتار مزارع آبی و 226 هزار و 500 هکتار مزارع دیم است. پیش‌بینی می‌شود بیش از 250 هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود. عملیات برداشت گندم از سطح مزارع آبی و دیم این استان تا شهریور ماه ادامه دارد.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: برداشت جو نیز از 20 اردیبهشت ماه در شهرستان ساوه آغاز شده و هم‌اکنون در سایر مناطق استان ادامه دارد. سطح زیر کشت جو آبی و دیم در استان 60 هزار هکتار است و پیش‌بینی می‌شود 250 هزار تن جو از این سطح برداشت شود.

قلی‌پور تصریح کرد: در مقایسه با برآوردهای ابتدای سال جاری، میزان تولید گندم و جو در استان مرکزی تا حدودی کاهش یافته است. این موضوع به دلیل بارش‌های بهاری است که از نظر زمان و پراکنش مناسب نبود و استمرار کافی نداشت. همین موضوع موجب وارد شدن خسارت به بخشی از مزارع شد.

انتهای پیام/