مدیرعامل شرکت عمران صدرا خبرداد؛
آغاز عملیات نهایی آسفالتریزی اتصال بزرگراه مرودشت-شیراز به بزرگراه شهید سلیمانی
مدیرعامل شرکت عمران صدرا از پیشرفت قابلتوجه و آغاز عملیات اجرایی لایه نهایی آسفالت در پروژه اتصال بزرگراه مرودشت-شیراز به بزرگراه شهید سلیمانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، جعفر زاهدی درهشوری با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات اجرایی این راستگرد که نقشی حیاتی در تسهیل دسترسیهای شهری و کاهش بار ترافیکی منطقه ایفا میکند، با رعایت استانداردهای فنی و مهندسی در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت عمران صدرا با تشریح جزئیات اجرایی این پروژه، افزود: راستگرد مذکور با طول ۸۰۰ متر و عرض ۹ متر، در قالب دو خط عبوری طراحی شده است. تاکنون در روند اجرای این محور، بیش از ۹۱ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۶ هزار مترمکعب خاکریزی و اجرای ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع بستر انجام شده است.
وی در ادامه به بخشهای سازهای و ایمنی این پروژه اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶۰۰ مترمکعب بتنریزی دیوار، احداث یک دهانه پل ۱۰/۶۰ متری و نصب ۷ هزار متر نیوجرسی جهت ایمنسازی مسیر صورت پذیرفته و در بخش زیرساختی نیز ۱۰۰۰ تن آسفالت برای لایه اول اجرا شده است.
زاهدی با تأکید بر تسریع در روند اجرایی پروژه تصریح کرد: با توجه به پیشرفت مطلوب عملیات، در فاز نهایی پروژه، اقداماتی نظیر اجرای لایه دوم آسفالت، تکمیل دیوارهای محافظ و کانالهای بتنی، خطکشی، نصب علائم ایمنی و تجهیزات روشنایی در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران صدرا خاطرنشان کرد: پس از تکمیل عملیات مذکور و اطمینان از رعایت استانداردهای کامل شهری و ایمنی، این مسیر جهت تردد عمومی بازگشایی و در اختیار ساکنان شهر صدرا قرار خواهد گرفت.