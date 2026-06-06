به گزارش ایلنا، سعید رهسپار که به همراه تیمی از کارشناسان ناحیه پخش فرآورده های نفتی در این بازدید میدانی حضور یافته بود، هدف از این گشت نظارتی را ارزیابی مستقیم روند خدمات‌رسانی به شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق عامه عنوان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب لارستان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت گفت: ممنوعیت فروش بنزین در ظروف باید به‌طور جدی در تمامی جایگاه‌ها اجرایی شود.

وی تصریح کرد: با ما به دنبال آن هستیم که با کشف تخلفات حوزه سوخت‌ با کارت‌های غیر، به‌خصوص در بخش نفت‌گاز و شکل گیری هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کنیم.

دادستان با لارستان خاطر نشان کرد: برخورد با متخلفان این حوزه بازدارنده خواهد بود و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه نخواهیم داشت.

این مقام قضایی در ادامه بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و مشتریان تأکید کرد و از متصدیان جایگاه‌ها خواست تا با تأمین نیروی انسانی کافی، از ایجاد صف‌های طولانی و معطلی شهروندان پیشگیری کنند.

رهسپار همچنین با اشاره به مباحث ایمنی افزود: انجام به‌موقع تعمیرات نازل‌های سوخت و استفاده تمامی کارکنان از تجهیزات ایمن ضروری است چرا که کوچکترین غفلت در رعایت مسائل ایمنی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کارکنان و شهروندان به همراه داشته باشد.

در این بازدید که رئیس و کارشناسان ناحیه پخش فرآورده های نفتی لارستان نیز حضور داشتند فرایند فنی منجر به شناسایی و کشف تخلفات در مجاری عرضه سوخت بررسی شد.

دادستان لارستان همچنین از شناسایی ۱۰۰ فقره کارت‌های استیجاری (مهاجر) نفت‌گاز در نتیجه بازرسی و نظارت های اخیر خبر داد و گفت کارت های سوخت افراد متخلف توقیف و پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شد‌.

وی نسبت به تعبیه هرگونه جاساز و باک‌های اضافه در ناوگان حمل و نقل سنگین تذکر داد و خاطر نشان کرد: دریافت سوخت سر ریز در مسیرهای منتهی به بنادر جنوبی باعث ایجاد صف های طولانی و نارضایتی شهروندان شده است.

رهسپار تأکید کرد: نظارت‌های مستمر و سرزده بر جایگاه‌های سوخت تداوم خواهد داشت و دستگاه قضایی با هرگونه ترک فعل و تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد کرد.

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