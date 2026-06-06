به گزارش ایلنا از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به برخی تعهدات صنایع مستقر در منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر برای مشارکت در اجرای پروژه‌های درمانی خارج از شهرستان، خواستار توجه جدی به مطالبات و نیازهای مردم پارسیان شد.

وی با بیان اینکه مردم پارسیان همواره از توسعه و خدمت‌رسانی در سراسر کشور حمایت کرده‌اند، اظهار داشت: مردم این شهرستان هیچ‌گاه مخالف ارائه خدمات به سایر مناطق نبوده‌اند، اما انتظار دارند در وهله نخست، نیازهای منطقه‌ای که سال‌ها میزبان صنایع بزرگ کشور بوده است، مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه پارسیان افزود: مردم این شهرستان بیش از یک دهه و نیم است که چشم‌انتظار تحقق وعده‌های مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع هستند و همچنان در حوزه‌هایی نظیر درمان، آموزش، راه، ورزش و زیرساخت‌های عمومی با کمبودهای جدی مواجه‌اند.

اسماعیل‌نیا تصریح کرد: زمانی که مردم با مشکلات و کمبودهای متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند، اعلام تعهدات مالی قابل توجه برای اجرای پروژه‌هایی خارج از شهرستان، طبیعی است که زمینه گلایه و احساس تبعیض را در جامعه محلی فراهم کند.

وی از صنایع مستقر در منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان خواست با بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مسئولیت اجتماعی خود، جبران کاستی‌های گذشته را در اولویت قرار داده و نسبت به رفع مشکلات و مطالبات انباشته مردم منطقه اقدام کنند.

امام جمعه پارسیان با اشاره به تأکیدات مسئولان استانی و نمایندگان مردم بر ضرورت رفع تبعیض، خاطرنشان کرد: عدالت در توزیع امکانات و خدمات باید به‌صورت عملی محقق شود و مردم پارسیان نیز به عنوان میزبان صنایع بزرگ کشور، از منافع و مزایای این ظرفیت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالگرد قیام ۱۵ خرداد، این واقعه تاریخی را نقطه آغاز نهضت اسلامی ملت ایران دانست و بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های امام خمینی(ره) و ادامه مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد.

اسماعیل‌نیا همچنین با تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی فیاض، این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید و جهان اسلام تسلیت گفت.

وی از حضور نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در برنامه‌های دهه امامت و ولایت شهرستان پارسیان قدردانی کرد و آن را عاملی برای تقویت وحدت، همدلی و افزایش امید در میان مردم دانست.

امام جمعه پارسیان همچنین از مشارکت مردم، هیأت‌های مذهبی، روحانیون، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در برگزاری باشکوه مراسم عید غدیر خم تقدیر کرد.

وی با تبریک سالروز ولادت امام موسی کاظم(ع) و گرامیداشت روز جهانی محیط زیست، بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و توجه به مسائل زیست‌محیطی تأکید کرد.

اسماعیل‌نیا در پایان با اشاره به شرایط منطقه و کشور، از ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تقدیر کرد و گفت: مردم ایران همواره حامی نیروهای مسلح بوده‌اند و معتقدند حفظ اقتدار و بازدارندگی، مهم‌ترین عامل تأمین امنیت و منافع ملی کشور است.

انتهای پیام/