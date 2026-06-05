به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین با بازخوانی پیام جامع رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید سعید غدیر اظهار کرد: پیام غدیر این است که جامعه اسلامی باید بر اساس نرم‌افزار دین و با هدایت ولی معصوم اداره شود تا سعادت حقیقی محقق گردد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع امیرالمومنین (ع) افزود: تمام لحظات زندگی حضرت علی (ع) از ولادت در خانه خدا تا شهادت، اسوه و الگوی بشریت در طول تاریخ است.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین با تبیین زیربنای مکتب امام خمینی(ره) تصریح کرد: حضرت امام خمینی (ره) با اخلاص تمام عمر خود را صرف قیام برای خدا کرد و موفق شد ملت ایران را به تحولی بزرگ برساند، مسیری که پس از ایشان، با درایت خلف صالح ایشان رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب گام‌به‌گام استمرار یافته است.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه حمایت از مظلومان عالم بدون مرز و فارغ از مذهب، از اصول اصلی مکتب امام (ره) بود، گفت: نظام سلطه از همان ابتدای پیروزی انقلاب با ایران مستقل و قوی مخالف بوده و دست به هر توطئه‌ای زده است اما در تمام ادوار ملت ایران دشمن را به زانو درآورده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهبردهای اخیر دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن اکنون دو نقطه را هدف گرفته است؛ نخست کاهش تاب‌آوری و استقامت مردم و دوم ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان تا با بذرپاشی تردید و بدگمانی، وحدت جامعه را خدشه‌دار کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بر ضرورت افزایش بصیرت تاکید کرد و یادآور شد: هر گفتار و رفتاری که صفوف پیوسته مردم را خدشه‌دار کند، در واقع ریختن آب به آسیاب دشمن است و ما باید با صبر، روشن‌بینی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان وحدت جامعه را حفظ کنیم و از هرگونه اختلافی که منجر به درگیری شود، پرهیز کنیم.

آیت‌الله مظفری خاطرنشان کرد: امروز فرصت مهمی فراهم است تا مکتب امامین انقلاب برای جهانیان تشریح شود، چراکه مردم دنیا تشنه اندیشه‌ها و آرمان‌های مکتب امام راحل هستند و باید این معارف را بیش از پیش گسترش دهیم.

وی در استان و امام‌جمعه قزوین با اشاره به اهمیت جهاد با جان و مال در راه خدا از مشارکت گسترده مردم این استان در پویش‌های خیرخواهانه تقدیر کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مومنان حقیقی کسانی هستند که بدون شک و تردید و با یقین قلبی در راه خداوند جهاد می‌کنند، اظهار داشت: خداوند از مومنان می‌خواهد که با تمام توان در راه دین حضور یابند و در این مسیر به عهد و پیمان خود صادقانه پایبند باشند.

آیت‌الله مظفری در تبیین تقابل جبهه حق و باطل گفت: همان‌طور که جبهه مومنان مال و جان خود را در راه خدا هزینه می‌کنند در جبهه کفر نیز دشمنان مبالغ کلانی را برای مبارزه با دین خدا به کار می‌گیرند.

وی با اشاره به شکست‌های تاریخی جبهه استکبار تصریح کرد: آن‌ها میلیاردها دلار در جنگ‌های تحمیلی هزینه کردند اما نتیجه‌ای جز حسرت برایشان باقی نماند چراکه خداوند وعده داده است سرانجام مؤمنان را بر کفار پیروز گرداند و پاداش دنیوی و اخروی را نصیب مجاهدان راه حق کند.

نماینده ولی فقیه استان قزوین در ادامه به جلوه‌های عملی این حضور مومنانه در استان قزوین اشاره کرد و افزود: شاهد بودیم که مردم مومن استان چگونه با سخاوت در راه خدا انفاق کردند و در پویش «همدلی» که برای کمک به جبهه مقاومت برگزار شد که با همت مردم و به‌ویژه بانوان بالغ بر نیم کیلوگرم طلا جهت حمایت از جبهه مقاومت جمع‌آوری شد.

آیت‌الله مظفری همچنین به شور و نشاط مردم قزوین در ایام عید سعید اشاره کرد و گفت: علاوه بر برپایی مواکب و جشن‌های متعدد، شاهد اجرای برنامه اطعام علوی در مقیاسی بی‌نظیر بودیم که در آن بزرگ‌ترین آشپزخانه اطعام با طبخ غذا در 313 دیگ، جلوه‌ای از خدمت و برادری را به نمایش گذاشت.

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