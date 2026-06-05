معاون استاندار گلستان خبرداد:
لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی و کارگری
تمامی شهرستانها، بهویژه مناطق کمبرخوردارگلستان، باید از اعتبارات دولتی بهرهمند شوند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی و کارگری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیانمهرگفت: با توجه به اتمام مهلت رسمی جذب منابع در پایان اردیبهشتماه، رایزنیهای فشردهای با مرکز جهت تمدید مهلت قانونی جذب تسهیلات با هدف جلوگیری از تضییع حقوق استان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی، تمام توان خود را برای تثبیت اشتغال و پویایی واحدهای تولیدی به کار گرفته است، افزود: اگرچه ارقام تسهیلات برای واحدهای بزرگ شاید کوچک به نظر برسد، اما برای بنگاههای اقتصادی خُرد و متوسط که بار اصلی اشتغال استان را بر دوش دارند، عاملی تعیینکننده در تداوم روند تولید است.
کیانمهر با اشاره به محدودیتها و تکالیف بانکی، خطاب به مدیران بانکهای عامل اظهار داشت: شرایط سخت اقتصادی برای تمامی استانها یکسان است؛ با این حال، تفاوت عملکرد برخی استانهای برخوردار در جذب منابع، نشاندهنده لزوم افزایش تلاش و تغییر رویکرد در مدیریت منابع بانکی استان است.
معاون استاندار گلستان با تأکید بر اصل عدالتمحوری در توزیع اعتبارات، خاطرنشان کرد: توزیع تسهیلات باید مبتنی بر آمایش سرزمینی و عادلانه باشد. تمامی شهرستانها، بهویژه مناطق کمبرخوردار، باید از اعتبارات دولتی بهرهمند شوند.